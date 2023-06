Pedro Sánchez ha vuelto a cargar contra los medios en una nueva entrevista, esta vez El Hormiguero, el programa presentado por Pablo Motos. A juicio del presidente del Gobierno, en los medios «hay una descompensación porque el 90% son conservadores. Unas declaraciones a las que Eduardo Inda ha respondido desde El Programa de Ana Rosa.

«Decir que el 90% de los medios son conservadores es mentir, es una mentira más de Sánchez. Yo diría que el 80% de los medios y cerca del 90% de los periodistas de éste país son de izquierdas», ha asegurado el director de OKDIARIO antes de apuntar: «No he visto un control de los medios más bestia en ningún presidente del Gobierno que con Pedro Sánchez, mayor incuso que con Felipe González».

La de este martes fue una de las entrevistas más vistas y comentadas del presidente, aunque no de las más duras, como señala Eduardo Inda, porque «salió muy vivo de El Hormiguero» y «faltaron muchas preguntas».

Pedro Sánchez trató de defenderse de algunas acusaciones asegurando que «no miente» sino que «rectifica», unas declaraciones que tampoco han pasado por alto. «Ahora resulta que mentir es rectificar y eso es de sabios. No, usted miente presidente, usted no rectifica, miente», ha agregado Eduardo Inda.