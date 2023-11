El director de OKDIARIO, Eduardo Inda, ha presentado este viernes las jornadas La hora de Castilla y León en Valladolid elogiando al presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, por haber sido «el primer presidente que anunció que recurriría la salvajada legal de la amnistía, y por haber sido el pionero de esta reconquista de la España del 78 y constitucional».

«Mañueco, que fue el primer presidente hace una semana, que anunció que recurriría a esta salvajada legal, esta arbitrariedad, este fujimorazo, este autogolpe en el Tribunal Constitucional; es el pionero de esta reconquista de la España del 78 de la España constitucional, que es lo mejor que hemos hecho jamás en nuestro país, nuestro país», puntualizó Inda.

«En tiempos de Isabel y de Fernando hicimos grandes cosas, una minucia que ahora está en cuestión por esa repugnante de cultura de la cancelación. Una pequeña cosa se empezó a hacer desde aquí, que es el descubrimiento de América, que es lo más grande que se ha hecho en la historia de la humanidad, por encima incluso de la llegada del hombre a la Luna. Espero, confío y deseo que esta región sea la punta de lanza de esa lucha contra el sátrapa Pedro Sánchez», explicaba.

«Hasta el día de ayer era tan solo un autócrata, pero desde ayer yo creo que ya le podemos llamar con todas las de la ley, un auténtico sátrapa. ¿Por qué? Porque ayer se cargó uno de los tres poderes fundamentales de cualquier Estado de derecho, de cualquier sistema, de cualquier democracia digna de tal nombre. Ayer arrasó al Poder Judicial y España es bastante menos democracia de lo que lo era en el día de anteayer», continuo Inda.

«Alfonso Fernández Mañueco tiene una forma de hacer política que a mí me gusta, que es la del hombre tranquilo que despacio, sin prisa pero sin pausa, va construyendo el futuro de su región. Y la verdad es que esta región es un auténtico tiro en términos agrícolas, en términos ganaderos, pero también en términos económicos, porque estamos ante la región de España y una de las grandes regiones de Europa en ese sector de la automoción, que seguramente, pues junto con el de las nuevas tecnologías, el que más dinero mueve en el mundo. Además, Mañueco es un tipo impecablemente honrado. Es de los pocos políticos por los que yo pondría la mano en el fuego», afirmó el director de OKDIARIO.

«Lo que estamos diciendo todos los constitucionalistas, todos los demócratas. Mañueco fue el primero en pasar de las palabras a los hechos. Va a ser el primero que presente un recurso de inconstitucionalidad, y Castilla y León la primera comunidad autónoma. Y lo pongo como contrapunto a Emiliano García-Page, que como yo sostenía la semana pasada en el diario La Razón, pues mucho lirili y poco lerele todo el día, bla, bla, bla, bla. ‘Qué mala es la amnistía, Qué mala es la amnistía. Pues lo tienes muy fácil, Emiliano. Si está mala, cógete a cuatro. No hace falta que te cojas a los ocho diputados que tenéis en el Congreso de los Diputados y votáis no a la amnistía. Si es una salvajada, si es inconstitucional, tendrás que ponerte manos a la obra, digo yo’. Pues no, Emiliano García-Page ha hecho todo lo contrario. Habla mucho, predica mucho, pero no hace absolutamente nada. Este presidente que ahora me va a suceder en el turno de palabra, ha pasado de las palabras a los hechos. Castilla y León está en buenas manos», concluyó Inda.