El director de OKDIARIO, Eduardo Inda, que ha calificado este lunes a Pablo Iglesias como «paternalista, bastante machistoide y que le gusta el nepotismo» cree que sólo habrá acuerdo con Sumar, el partido de Yolanda Díaz , «si meten a la señora Montero en una buena posición en las listas». Así lo ha afirmado en la tertulia de El Programa de Ana Rosa.

«Es tan sencillo como eso, no le demos vueltas a la cabeza», ha asegurado Inda sobre las diversas especulaciones que se están haciendo estos días en torno a los pactos de Sumar con Podemos y los posibles integrantes de las listas, con muchos puestos y sillones en juego, muy cotizados, sobre todo a raíz del gran retroceso que ha tenido el partido morado en las últimas elecciones autonómicas y municipales del pasado 28 de mayo.

Iglesias denuncia vetos

Sobre ese asunto, el ex vicepresidente del Gobierno Pablo Iglesias ha denunciado este lunes que Más Madrid, comunes y Compromís no quieren un acuerdo con Podemos y ha criticado que estas tres formaciones «de ámbito territorial» estén planteando vetos a dirigentes de la formación morada de cara a la confección de las listas de Sumar para las elecciones generales del 23 de julio.

Iglesias ha señalado que si todavía no ha habido acuerdo entre Ione Belarra y Yolanda Díaz para Sumar es porque «hay tres fuerzas políticas» de ámbito territorial que «están diciendo abiertamente con Podemos no», en referencia a Más Madrid, Compromís y los comunes.

Según el ex vicepresidente, estas tres formaciones tienen el derecho a expresar que no quieren confluir «con nadie» y mantener la hegemonía de izquierda en estas comunidades, pero ha alertado que «eso no es realista». «Pierde de vista el momento de excepcionalidad como el que estamos viviendo, creo que nadie debería asumir esa posición de absoluta autosuficiencia y que debería haber acuerdo en esos tres territorios», ha deseado en una intervención.

«En los demás territorios los acuerdos pueden avanzar y se pueden concretar, pero creo que hay problemas con esas tres organizaciones. No por lo que estén discutiendo en la mesa de negociación, que no tengo el detalle, sino por lo que están diciendo sus portavoces públicamente», ha señalado.

Al respecto, Iglesias ha asegurado que no debe existir ningún veto de nombres en la confección de Sumar y ha apelado directamente a la vicepresidenta Yolanda Díaz para que diga que en su partido político «cabe todo el mundo» y no se plantee «ningún veto encima de la mesa».

Preguntado por si está sobre la mesa excluir a la ministra de Igualdad, Irene Montero, de las listas de Sumar, Iglesias ha eludido responder a la cuestión, aunque ha dejado claro que «quien pone un veto encima de la mesa, abre la barra libre» para que se vete a otros nombres y «no quiere acuerdo», por lo que ha exigido «respeto» para las organizaciones.