El juez Adolfo Carretero ha rechazado esta semana las pretensiones de Podemos y el Grupo Mixto decidiendo no imputar a Carlos Martínez-Almeida, primo del alcalde de Madrid, en el caso de las mascarillas. De este modo se da el caso de que en el Ayuntamiento de Madrid hay cero imputados y en el Gobierno de Sánchez, tres por contratos de más de 300 millones de euros. Es lo que ha llevado a Eduardo Inda a preguntarse: «¿Dónde está el caso? Almeida no está imputado, su primo no está imputado y tampoco nadie del Ayuntamiento». El director de OKDIARIO, tirando de ironía, pidió un «pésame» para la izquierda por no conseguir que imputen a Almeida.

«Esta es una operación para cargarse a Almeida y que no repita como alcalde de Madrid. Almeida de momento es una persona inocente y eso se olvida como demasiada frecuencia. Y me gustaría que se hablase más de un escándalo salvaje que tiene imputados a tres directores generales del Gobierno de Sánchez», afirma Inda.