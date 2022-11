«Es una golfería institucional y una desvergüenza más de Sánchez». Eduardo Inda ha sido contundente en Ana Rosa sobre la designación de ex ministro de Justicia Juan Carlos Campo como magistrado del Tribunal Constitucional por parte del PSOE.

No es que se trate de alguien cercano ideológicamente al partido del Gobierno, es que «no hace año y medio» que Campo era ministro. Sobre todo cuando, como ha recordado el director de OKDIARIO, Sánchez se comprometió a esperar dos años antes de nombrar para cualquier cargo a un ex ministro.

Inda se ha referido al caso de Enrique Lopez, al que ha aludido algún tertuliano para justificar el de Campo, recordando que él no ocupaba ningún cargo orgánico en el Partido Popular. Y además, en el caso del candidato socialista «no está al nivel» del resto de los magistrados, un argumento que ha hecho extensivo a la otra candidata socialista, Laura Díaz, ex alto cargo del Ministerio de la Presidencia.