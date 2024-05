Illa defiende que los cabecillas del ‘procés’ desviaran dinero público para la rebelión separatista

El candidato del PSC a la presidencia de la Generalitat y ex ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha actuado como abogado defensor de los cabecillas del procés en el primer debate televisado de la campaña en Cataluña. Illa se ha encarado al candidato de Ciudadanos, Carlos Carrizosa, cuando este ha acusado a Carles Puigdemont y Oriol Junqueras de «haber robado recursos públicos» para el proceso independentista. «No le consiento y no se lo quiero pasar que hable de robar» le ha dicho Salvador Illa.

El presidenciable de Ciudadanos, hablando de gestión fiscal, ha recordado que «aquí se ha hablado mucho de que España nos roba, y quienes nos han robado son el señor Puigdemont, el señor Junqueras y el procés». Una afirmación que ha hecho explotar al candidato socialista, Salvador Illa, que le ha reprochado estas palabras a Carlos Carrizosa. «Este lenguaje no se lo permito, es inapropiado» le ha espetado el ex ministro de Sanidad al dirigente naranja.

Carrizosa ha recordado que «ellos nos han robado los recursos públicos» para posteriormente afearle a Salvador Illa que «dice que él pactaría con el señor Puigdemont». «Somos los que más impuestos pagamos y luego se nos va todo por los agujeros del procés», ha denunciado el candidato de C’s a la presidencia Catalana, antes de preguntarse «¿como el señor Illa puede pactar con los que lo han gestionado todo así?».

El número uno del PSC a la presidencia de la Generalitat se ha dirigido a su rival en las urnas afirmando que «se pueden decir muchas cosas, pero no le consiento y no se lo quiero pasar que hable de robar». En este sentido Salvador Illa le ha manifestado a Carrizosa que «usted puede estar de acuerdo con que la gestión es mejorable, pero robar no, ni unos a otros ni otros a unos».

Ante esta defensa de Illa a los cabecillas del procés, que fueron condenados por malversación de fondos públicos, por haber desviado millones de euros para la promoción y la organización del referéndum ilegal de secesión, Carlos Carrizosa ha ironizado con que «si cree que no robaron, normal que les indultase del delito de malversación». Cabe recordar que el Gobierno de Pedro Sánchez, del que formó parte Illa como ministro de Sanidad, aprobó los indultos a los separatistas que impulsaron dicho referéndum.

Los jueces determinaron que el Govern que presidía Puigdemont en el año 2017, desvió dinero público para la celebración del referéndum que había sido declarado anticonstitucional. El Tribunal de Cuentas, además, también condenó al anterior Govern, el de Artur Mas, por haber hecho lo mismo con el referéndum anterior del 9 de noviembre de 2014.