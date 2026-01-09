El Gobierno catalán ha creado esta semana la Mesa del Jabalí. Es la primera decisión importante tras las vacaciones de Navidad. Y viene después de los efectos de la peste porcina. De hecho, han aparecido más casos. El nombre exacto es Mesa Estratégica de los Conflictos del Jabalí en Cataluña y ha sido definido como «un espacio estable de diálogo» por la sobreabundancia de esta especie.

La primera sesión, al día siguiente de Reyes, tuvo lugar solemnemente en el Palau de la Generalitat bajo la presidencia del propio Salvador Illa y la participación del consejero de Agricultura, Óscar Ordeig, además de representantes de administraciones públicas, sector privado e incluso el mundo científico.

El ejecutivo autonómico ha llegado a la conclusión de que «la problemática del jabalí afecta directamente a la seguridad de las personas, la actividad agraria, la biodiversidad y la convivencia entre pueblos y ciudades».

El regodeo en las redes no se ha hecho esperar. «Espectacular, presidente, siga así», afirmaba un usuario en tono irónico. Otro pensaba que era una inocentada tardía. Y un tercero incluía una foto de Obélix, aquel personaje de cómic al que le encantaban los jabalíes.

Uno de los que se ha sumado a las críticas ha sido el presidente del PP catalán, Alejandro Fernández, que en X ha colgado un tuit anunciando próximamente el «Consorcio del Jabalí. El Plan Nacional del Jabalí. El Pacto Nacional del Jabalí. El Observatorio del Jabalí» y hasta «el Comisionado del Jabalí». «Lo más importante: un mediador para dialogar con los jabalíes», ha añadido. Y ha terminado con aquella frase de Josep Pla: «¿Y todo esto quién lo paga?».

Mientras que la diputada de Vox en el Congreso Carina Mejías, antaño en las filas del PP, ha recordado que «cuando no se quiere o no se sabe solucionar un problema, se constituye una mesa, se encarga un informe, un libro blanco o se crea una comisión. Alargan el problema y nunca solucionan nada». «La inutilidad total», ha remachado.

Cataluña presenta actualmente una densidad de 6,3 jabalíes por kilómetro cuadrado y una población de 125.000 ejemplares que podría llegar a 180.000 con el daño para los accidentes.

El problema es que, durante años, su caza estaba mal vista. De hecho, toda la actividad cinegética empezó a desarrollar mala fama desde el primer tripartito: el gobierno de izquierdas de Pasqual Maragall con el PSC, ERC e ICV-EuiA. La prueba es que ya en el 2003 se aprobó una ley para evitar el sacrificio de perros y gatos abandonados. Desde entonces, las perreras municipales están colapsadas.