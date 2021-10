Pablo Iglesias tiene un nuevo entretenimiento. El ex vicepresidente segundo del Gobierno tiene la firme intención de meterse en la producción de series de televisión. Es amante de las series y gracias al dinero que ha ganado en política está ya repasando guiones para grabar producciones de ficción con un claro tinte izquierdista.

Pablo Iglesias, que combina las tertulias, las columnas de opinión, las entrevistas, la docencia en la universidad y la presidencia del Instituto 25 M (la fundación de Podemos), quiere sumar otra labor más. Así lo reconoce él mismo en el programa argentino La Pizarra.

«¿Alguna vez has repasado un guión?, ¿te ha dado por meterte en un proyecto de hacer cine, películas…? Creo que nunca lo has dicho ni en público, ni te lo he escuchado en privado», pregunta el entrevistador. A esto, Pablo Iglesias, en videoconferencia desde su chalet de Galapagar, responde esbozando una sonrisa: «Estoy, estoy en algunos [proyectos] pero esto es alto secreto, no te puedo contar nada».

Posteriormente, el interlocutor de Iglesias en este foro bromea ante la falta de detalles de su proyecto de hacer cine o series: «No puede ser. Si estuviera en Madrid intentaría amenazarte de alguna manera gaditana… Bueno, pero estás en eso al menos…».

«Estamos conspirando»

«Sí, sí, estoy en ello. Me apetece mucho y ya además tengo amigos con los que estamos conspirando y trabajando en ello. A ver si alguno de los proyectos en los que estamos salen adelante», sentencia Iglesias pletórico.

A continuación, el entrevistador saca a debate la serie chilena Héroes invisibles y, ante esto, Iglesias salta: «Están sus productores en Madrid ahora porque quieren hacer otra cosa». «Están viendo cómo hacer un biopic de Salvador Allende y estaban buscando socios por aquí y me contactaron y tal», deja caer sin aclarar si se va a animar a aceptar este proyecto audiovisual que tiene encima de la mesa.

A lo largo de toda la charla, Iglesias indica que está muy interesado en el papel de las series que reflejan «bien» determinadas realidades históricas. El ex líder morado cree que estos productos culturales fijan los marcos de debate de la opinión pública. En las ideas que transmite constantemente en sus intervenciones está su apuesta por aprovechar estos espacios para politizar a la ciudadanía y conseguir un clima social más proclive a políticas de izquierdas.

Iglesias trufa sus últimas entrevistas con la recomendación de decenas de series. Hace unos días también acudió al plató de Juan Carlos Monedero y de nuevo aconseja ver series relacionadas con la política americana y europea, la anidad pública o el periodismo.

«Mientras era vicepresidente nunca he dejado de leer novela ni de ver series de televisión. Me han criticado mucho por eso», esgrime Iglesias. «¿Cómo puede ser que en plena pandemia un vicepresidente diga que está viendo una serie y que además esa serie es útil para entender no sé que…? Creo que en eso hay que ser muy beligerante frente a la reivindicación de los catetos», desarrolla.

«Una de las claves de la derecha y ultraderecha, que son las mismas claves en España y en América, es reivindicar la ignorancia y su anti-intelectualismo. Frente a los que presumen de no leer novelas y de no dedicar tiempo a leer o ver series sólo hay que responder con el máximo desprecio. No confíen en un líder político que no nombre novelas y que no vea series de televisión», agrega.

Foro izquierdista

El entrevistador de este programa es Alfredo Serrano, viejo conocido de la política en el cono sur americano. En España no ha tenido recorrido político, pero es muy cercano a Podemos desde los tiempos en los que Iglesias, Juan Carlos Monedero e Íñigo Errejón, entre otros, colaboraron con el chavismo en Venezuela y penetraron en los círculos más cercanos de Nicolás Maduro, Evo Morales y Rafael Correa. Ahora, Serrano es el asesor estrella de Alberto Fernández, el presidente argentino por una coalición de peronistas, kirchneristas, alfonsinistas, radicales, socialistas y comunistas.

Es fundador del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (Celag), una institución de pensamiento de izquierdas sobre política, economía y geopolítica. En su consejo figuran destacados miembros de la izquierda latinoamericana. El ecuatoriano Rafael Correa; el vicepresidente de Evo Morales, el boliviano Álvaro García Linera, o el propio Juan Carlos Monedero. Serrano es autor de varios libros como América Latina en disputa, El pensamiento económico de Hugo Chávez, ¡A Redistribuir! Ecuador para Todos, Ahora es Cuándo Carajo (coescrito con Iñigo Errejón) y articulista invitado en medios de comunicación como Página 12, La Jornada, Público y Russia Today.