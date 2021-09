Desconcierto dentro de las filas de Podemos con Pablo Iglesias y su último bandazo. Antiguos altos cargos del partido recuerdan que hace escasos meses el ex vicepresidente del Gobierno aseguraba que «la derecha jamás volverá gobernar en España». Ahora, sin embargo, en su regreso a los medios de comunicación, Iglesias alerta de que es posible que se forme en dos años un Ejecutivo de PP y Vox.

Una de las voces que ha mostrado abiertamente su sorpresa ha sido Raúl Camargo, ex diputado de Podemos en la Asamblea de Madrid hasta 2019 y voz autorizada dentro del sector de Anticapitalistas. Comentando el artículo publicado por Iglesias en CTXT bajo el título «¿Y si gobernaran PP y Vox?», Camargo apunta en sus redes sociales: «Iglesias dice que ahora sí ve posible que PP y Vox lleguen al Gobierno en dos años. Hace unos meses decía con tono enfático en el Congreso que las derechas nunca recuperarían el Poder Ejecutivo en España».

El ex líder de Podemos sostenía con contundencia hace muy poco que, gracias a la alianza tejida entre los socialistas y morados con ERC, Bildu y otras fuerzas extremistas, el PP nunca recuperaría el poder. Sin embargo, ahora da un volantazo para tratar de conseguir votos entre el electorado de izquierdas agitando el miedo ante un gobierno de los ‘populares’ con los de Santiago Abascal.

Además, este crítico considera que esa estrategia del ex líder morado no es buena para los intereses de la izquierda. «Pablo Iglesias persiste en una orientación cuya virtud sólo se encuentra en el miedo a la derecha. No fue esta una táctica muy exitosa en las elecciones de Madrid…», lanza.

Pablo Iglesias, continúa el análisis, tiene como obsesión que todas las fuerzas de izquierda se plieguen al Gobierno de PSOE y Podemos. «La estrategia es la misma que se usa para justificar el plan maestro: formar parte de la ‘dirección de Estado’. El caso es que esta presencia de Podemos en la sala de mandos está teniendo una cosecha bastante magra… y por eso es necesario oponer las 1.000 plagas al mal menor».

Cabe recordar que desde el sector de Anticapitalistas no estaban a favor de compartir Consejo de Ministros con los socialistas. Ahora confirman que estaban en la posición correcta con asuntos como la escandalosa subida del precio de la luz a la que Podemos asiste sin conseguir rascar ninguna medida.

«Creo que tiene poco sentido exigir a Podemos que rompa el Gobierno cuando su futuro depende de mantenerse ahí. El objetivo es mantener un ‘partido nicho’ que complemente al PSOE. Han abandonado el objetivo de construir una alternativa al bipartidismo», lamenta este político madrileño.

El llamamiento al resto de fuerzas de izquierda para apoyar a Sánchez no gusta a este ex parlamentario. «Atarse de pies y manos a este Gobierno me parece problemático. La coalición mantiene intacta la estructura de poder en España y no revierte ni las reformas más duras de la derecha. Los ricos y las grandes empresas, cada vez ganan más y pagan menos impuestos», critica.

También los reproches pasan por la situación de los salarios que «pierden poder adquisitivo» y la precariedad y la incertidumbre que «son la norma entre la juventud». «La ley de vivienda no llega y es un bien de lujo para la mayoría de la gente trabajadora. La lucha contra el cambio climático se ha quedado en el papel mojado de una ley insuficiente y el precio de la luz sube cada día sin ningún plan para ponerle freno», agrega.

Igualmente afea que «la ley de educación mantiene los privilegios para la concertada y la de universidades no tocará los aspectos más duros de la LOU o de Bolonia». «La política de inmigración es la misma que la de la derecha. Y la Ley Mordaza sigue ahí», añade.

Imagen con la que Pablo Iglesias ha ilustrado su artículo en CTXT.

Por otra parte, aplaude los ERTE, la Ley Trans, la de Infancia y que el salario mínimo ha subido un poco aunque «la gran subida fue con Podemos presionando desde fuera del gobierno». En todo caso, «no parece un balance demasiado positivo pero siempre se podrá decir que en otros sitos están peor…».

«Decepción»

En resumen, «el auge de las derechas y su posible llegada al Gobierno, que ninguno queremos, tiene que ver también con la decepción que las políticas reales de este Gobierno está suponiendo». «Si no hay alternativa real al neoliberalismo el cinismo político cunde, la movilización de la izquierda baja y las derechas triunfan», concluye. «Si toda la izquierda se acomoda en el bloque de poder progresista actual, la gente no tendrá alternativa alguna al desencanto. Por eso creo que es necesario salirse del margen y construir, aún a contracorriente, alternativas políticas, sociales y programáticas», apostilla.