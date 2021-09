Las ministras de Podemos en el Gobierno, dirigentes del partido morado y el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, han compartido en las redes sociales el artículo del ex vicepresidente segundo y ex líder de Podemos, Pablo Iglesias, que viene ilustrado por una pistola nazi en el que aparecen grabados los logos del PP y Vox. También lo ha hecho la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género y ex diputada de Podemos, Victoria Rosell.

La ministra de Derechos Sociales y actual secretaria general de Podemos, Ione Belarra, asegura que Iglesias se encuentra «en plena forma». La ministra de Igualdad y número dos del partido morado, Irene Montero, se ha unido a esta alabanza hacia el ex vicepresidente segundo.

Por su parte, la secretaria de Organización de Podemos, Lilith Verstrynge, recomendó el artículo de Pablo Iglesias como «lectura de domingo». Gabriel Rufián ha compartido la columna tras permitir que una invitada en el programa que presenta amenazara con «matar» a los dirigentes de la formación de Santiago Abascal.

El campo político se amplia con un proyecto democrático mayoritario que nos señale el camino hacia un futuro mejor. Convencer de que Unidas Podemos representa ese proyecto es la tarea de la batalla cultural. Lectura de domingo 💣 https://t.co/aUkrXiQ0OQ — Lilith Verstrynge (@MazelLilith) September 5, 2021

El artículo de Iglesias

El ex vicepresidente segundo del Gobierno publicó el pasado fin de semana un artículo de opinión en intentaba dibujar un futuro apocalíptico en caso de que gobernara el PP con Vox. Lo hizo en función de las últimas encuestas publicadas en los últimos meses en las que se confirma una hipotética victoria electoral del centroderecha, como la que publica este lunes OKDIARIO.

Para tratar de insuflar este miedo a la población, el artículo divulgado por CTXT vino ilustrado por una pistola Parabellum, conocida por ser la que empleaban los nazis, en la que aparecen grabados los logos de las formaciones de Pablo Casado y Santiago Abascal, así como la inscripción Prensa del 78.

Iglesias opinó en su primer artículo publicado desde que abandonara el Gobierno de Pedro Sánchez que es probable que PP y Vox sumen más de 175 diputados en las próximas elecciones generales, algo que viene propiciado, señaló, por el «absoluto dominio cultural» de los «medios de derecha con sede en Madrid» y su «enorme capacidad para determinar y condicionar lo que piensan millones de ciudadanos».

La polémica de Rufián con Vox

El portavoz de ERC en el Congreso permitió que una invitada al programa que presenta, La Fábrica, amenazara con «matar» a los dirigentes de Vox. La entrevista fue a la youtuber Esty Quesada, conocida como ‘Soy una pringada’. Fue difundida y promocionada tanto por el equipo del programa como por el propio Rufián.

Durante la entrevista, Esty Quesada defendió que «deberíamos comprar armas, cócteles molotov y ¡Pum!, porque es lo que están haciendo con nosotros». Ante esto, Rufián le hizo la siguiente pregunta: «¿Qué hay que hacer con Vox?». «Matar. ¿Está mal matar? Sí. A veces no. O matamos o nos matan a nosotros», fue la respuesta de la youtuber. Todo ello con la actitud impasible del portavoz de ERC en el Congreso, que incluso llegó a mostrar una mueca de risa.

Tras la polémica generada, el dirigente separatista ha optado por desmarcarse de estas declaraciones y condenarlas. La entrevista ha sido también borrada del historial que tiene el programa en su canal de Youtube tras la intención de Vox de iniciar acciones legales contra la youtuber y contra Rufián por haber difundido las declaraciones.