Iglesias luce en su perfil de Twitter la foto del cartel mesiánico del que se avergonzó

El cartel que Pablo Iglesias rechazó por machista y que había hecho su partido para anunciar su regreso tras su baja por paternidad sí que aparece en su perfil de Twitter. Podemos optó por borrarlo de las redes sociales pero su secretario general la sigue utilizando.

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, utiliza como foto de su portada en su perfil de Twitter la misma del cartel con el que no se sentía “identificado” y que su partido había utilizado para anunciar su vuelta a la política tras disfrutar de la baja por paternidad. Se trata de la misma imagen que se había usado para el cartel pero coloreada con acuarelas.

Este miércoles la formación morada anunciaba la vuelta de Iglesias a la política tras su baja por paternidad con un acto el próximo 23 de marzo en la Plaza del Museo Reina Sofía de Madrid. Lo hacía con un cartel en el que se presentaba al dirigente podemita frente a una muchedumbre y encabezando la imagen un enorme “VUELVE””en el que las dos letras (“EL”) de en medio se aprecian bien resaltadas. De esta forma Podemos trataba a su líder como si fuese su salvador de cara a las elecciones del 28A tras tres meses de ausencia.

Unas horas después, el propio Pablo Iglesias afirmaba que no se sentía “identificado con el cartel”. Lo hacía públicamente a través de su perfil de Twitter. “También quiero deciros que no me siento identificado con el cartel con el que lo hemos anunciado. Reconocer los errores es siempre el primer paso para hacer las cosas bien. Os espero el 23. Sí se puede”, señaló el líder podemita.

También quiero deciros que no me siento identificado con el cartel con el que lo hemos anunciado. Reconocer los errores es siempre el primer paso para hacer las cosas bien. Os espero el 23. Sí se puede. — Pablo Iglesias (@Pablo_Iglesias_) 6 de marzo de 2019

Este cartel con su remarcable contenido machista suponía una ofensa para la que, durante la ausencia de Iglesias, ha dirigido el partido: su compañera y madre de sus hijos, Irene Montero. También lo censuraba Iglesias por haberse realizado a escasos días de la huelga feminista del 8M que tanto su partido como multitud de asociaciones llevan alentando en las últimas semanas.

Por este motivo Podemos optó por borrar este mensaje de sus redes sociales tras las críticas que había generado, empezando por su propio secretario general. Sin embargo, la imagen de este cartel la sigue usando Pablo Iglesias como foto de portada en su perfil de Twitter.