Pitingo ha tenido que parar los pies al humorista de la cadena SER Héctor de Miguel, alias Quequé, héroe de la izquierda, que ha intentado afear al cantante su cercanía a Vox con un mensaje en Twitter que ha intentado, sin éxito, borrar, pero que ha quedado para los anales del racismo de poltrona.

«Eres un cobarde y lo sabes», le ha espetado Pitingo al humorista. El origen de la trifulca entre ambos nace en el tuit que De Miguel ha intentado borrar de las redes, pero que muchos seguidores del cantante se han encargado de conservar para la posteridad:

«Por lo demás, enhorabuena por todos esos bolos que te van a caer en los ayuntamientos de VOX y bienvenido al mundo de los subvencionados. Ya tenían mujeres, negros y homosexuales, les faltaba un gitano. Creo que ya podemos llamarte Pidjango. Un saludo».

Menos afortunado, imposible. Y la respuesta de Pitingo fue contundente en la misma red social. La guerra entre ambos ya era inevitable:

«Me gustaría saber qué razas son las que deberíamos votar a vuestra querida y sectaria izquierda @HectorDeMiguel Me parece miserable pues antes que gitano soy persona, al final te sale el racista que llevas dentro y lo dicho, cuando me veas no agaches la cabeza como la última vez».

El cruce de mensajes incendiarios se fue calentando hasta aparecer incluso la figura de Txapote como arma arrojadiza. Al humorista no se le ocurrió otra cosa que afirmar en su programa que «Txapote ya ha cumplido con sus víctimas» y calificar a Pitingo de «terrorista musical». Si era un chiste, desde luego no se enteraron ni sus seguidores. Y la reacción del cantante ha sido furibunda:

«Txapote asesinó a Miguel Ángel Blanco y a 13 personas más, @HectorDeMiguel ¿ Y tú dices que ya ha cumplido su deuda con la sociedad? Díselo a sus familiares seguro se reirán de tu chiste, que tío mas malo eres y por favor, déjame en paz ya, lleváis años, yo creo que ya está bien».

Pitingo , de momento, ha cortado el hilo de réplicas y contra réplicas entre ambos:

«Definitivamente hay una campaña de la ultra izquierda que va a por mí, no me importa, sigamos caminado con buen rollo y buena música, que sean ellos los que se quiten la máscara, yo ya paso de todo este sectarismo. Abrazos y mucha salud para todo el mundo. Os camelo mucho.»