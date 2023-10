El vicesecretario de Asuntos Institucionales del Partido Popular, Esteban González Pons, ha dejado a más de uno boquiabierto tras presumir ante un reportero de Canal Red que él ve la televisión del comunista Pablo Iglesias. «Sí, yo veo Canal Red», le ha dicho al reportero con hasta cierto exceso de suficiencia. El diputado del PP lo ha dicho sin pestañear, un regalo de incalculable valor para el fundador de Podemos, que no ha dudado en difundir un reclamo publicitario en redes para captar suscriptores con el siguiente lema: «Si estamos en el radar de González Pons, por algo será, ¿no crees?». Iglesias siempre ha defendido que fundaba esa televisión para combatir «a la derecha mediática».

Es llamativo que Pons admita ser un fiel seguidor de la TV de Iglesias cuando se esta se dedica a acosar a compañeros de partido como Isabel Díaz Ayuso. En mayo de este año OKDIARIO se hacía eco de cómo el ex líder de Podemos había enviado a uno de los reporteros de su telebasura a acosar al hermano de Ayuso a la salida de su casa. Las imágenes fueron emitidas en Canal Red en el programa El Tablero, que conducía Sergio Gregori, -luego purgado por Iglesias- en las que podía verse cómo el reportero Willy Veleta acosaba a Tomás, el hermano de Ayuso, exigiéndole que se «arrepienta» por el caso de las mascarillas, archivado por Anticorrupción hace casi un año al no existir indicios suficientes para judicializar la causa.

Las palabras de González Pons podrán ser usadas para captar más incautos que pongan dinero en Canal Red, la televisión basura de los opulentos comunistas Pablo Iglesias y el magnate Jaume Roures. Una TV que no sabe de fraternidades cuando se trata de abonar las cuotas que pagan los abnegados suscriptores del canal. De ahí que les hayan anunciado hace unos en directo que «les va a llegar un correo para saber si quieren pagar las cuotas atrasadas». La televisión que practica un periodismo delincuencial no tiene piedad con sus suscriptores morosos. No sólo han tenido que contribuir a financiarla a través de un crowdfunding sino que ahora sus propietarios los persiguen para que paguen sus cuotas.

Pons ya elogió a Iglesias en el pasado

No es la primera vez que Pons derrocha cariño hacia el chavista. Corría mayo de 2016 y las informaciones sobre la financiación ilegal de Podemos copaban todas las portadas. Pons rompió una lanza por Iglesias: «Le tengo afecto y mucha simpatía», dijo en una entrevista cuando todavía era portavoz del PP en el Parlamento Europeo. Y añadió por si quedaran dudas: «Es culto, inteligente, muy creativo, y me parece que añade valor a la política española. Yo conozco al Pablo Iglesias mediático, pero también a la persona, y me parece uno de los personajes más interesantes con los que he tratado en mi vida», dijo en declaraciones al Diario de Avisos de Lanzarote.

En pleno auge de Podemos en 2014, Pons ya había elogiado a Iglesias, al describirlo como una persona «afable», «culta» e «inteligente», y que en Bruselas «le llaman el nieto de Ceausescu», porque representa una izquierda que acabó cuando cayó «el muro de Berlín».

En 2020, mientras despuntaba como novelista, González Pons volvió a lanzar elogios desmedidos a Iglesias cuando éste había sido nombrado flamante vicepresidente de España. “No creo que Pablo Iglesias sea peligroso”, afirmó en una entrevista al un digital de izquierdas. «Se va a transformar ejerciendo de vicepresidente, no descarto que antes de que acabe la legislatura se corte el pelo y se ponga corbata. A Pablo Iglesias creo que le gusta mucho ser vicepresidente del Gobierno. Lo que sí me preocupa es que el PSOE se esté escorando hacia la extrema izquierda», dijo el pitoniso. Iglesias le devolvería los elogios culpando al PP de las muertes por Covid en las residencias de mayores.