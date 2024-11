El Gobierno ha usado el fondo de catástrofes para subvencionar con 92 millones a los partidos políticos

El Fondo de Contingencia, del que dispone anualmente el Gobierno para hacer frente a situaciones catastróficas y desastres, ha sido utilizado este año por el Ejecutivo de Pedro Sánchez para subvencionar con 92 millones de euros a los partidos políticos. Así consta en un acuerdo adoptado por el Consejo de Ministros hace cuatro meses, el 30 de julio pasado. También ha retirado de ese fondo 800 millones para costear «misiones de paz» del Ejército español en el extranjero. Ha tirado de esa partida de emergencia incluso para el pago ordinario de pensiones. Sin embargo, Pedro Sánchez optó por no reunir de urgencia al Consejo de Ministros para movilizar dinero de este fondo tras las inundaciones que han sembrado Valencia de muerte y destrucción.

El Fondo de Contingencia está regulado por ley para atender gastos extraordinarios por graves situaciones sobrevenidas, en particular los derivados de catástrofes, desastres naturales o sanitarios, y situaciones de extrema emergencia que requieran reforzar los gastos militares para la defensa del territorio nacional. Es obligatorio que los Presupuestos Generales del Estado incluyan cada año una partida específica, y su dotación no es discrecional sino que la cuantía anual de dicho fondo también está tasada por la Ley General Presupuestaria. Esta misma ley establece que para pagar gastos con cargo al Fondo de Contingencia se requiere acuerdo del Consejo de Ministros, previa propuesta de trámite cursada por el Ministerio de Hacienda –en este caso, de la vicepresidenta primera y ministra María Jesús Montero–. Pero para atender la tragedia de Valencia no se activó este mecanismo de urgencia: hubiera bastado la inmediata convocatoria del Consejo de Ministros en las horas posteriores a la catástrofe.

En las cuentas del Estado para el presente 2024 figuraron inicialmente 3.113 millones de euros como dotación de este Fondo de Contingencia. Sin embargo, cuando toca hacer frente a la histórica inundación que ha devastado Valencia, en la caja queda mucho menos de la mitad, 1.634 millones. Al menos ésa es la cifra que consta en la última contabilidad oficial disponible, que lleva fecha de 30 de septiembre.

Desde enero hasta ahora, el Gobierno de Sánchez ha ido utilizando este Fondo de Contingencia para gastos que nada tienen que ver con catástrofes. Ese fondo que debería servir para emergencias extremas sobrevenidas ha sido utilizado para diversas transferencias y modificaciones presupuestarias que lo han vaciado y lo han dejado en menos de la mitad. Y entre el destino de ese dinero figuran 92 millones de euros que, el 30 de julio, el Consejo de Ministros decidió sacar del Fondo de Contingencia para repartir entre los partidos políticos en forma de subvenciones directas.

Los partidos, beneficiados

Estas subvenciones públicas a partidos han recalado en todos los que tienen representación parlamentaria nacional –PSOE, Sumar, Bildu, PNV, ERC, Junts, PP, Vox, UPN y Coalición Canaria– y los que la obtuvieron en las elecciones europeas del pasado julio, lo que incluye en en el reparto a la marca Se Acabó La Fiesta, del faker a sueldo Alvise Pérez. Es dinero público que debe salir de las partidas del Ministerio del Interior para cumplir con la Ley de Financiación de Partidos Políticos. Pero, obviamente, no es un gasto de emergencia. Ni siquiera es un imprevisto. Por eso, lo procedente es que esos 92 millones de euros salgan de las partidas ordinarias que a tal fin deben consignar los Presupuestos Generales del Estado en las dotaciones del Ministerio del Interior. Y, si falta dinero, se pueden realizar modificaciones presupuestarias para transferir dinero de otras de las muchísimas partidas de gasto que recogen los PGE. Sin embargo, este año el Ejecutivo de Sánchez ha preferido abonar esas subvenciones con cargo al Fondo de Contingencia.

No consta que ningún partido político que se ha beneficiado del reparto de estos 92 millones haya criticado que el Consejo de Ministros sacara ese dinero del fondo reservado para afrontar situaciones catastróficas o de emergencia nacional. De hecho, en esa misma reunión del Consejo de Ministros del 30 de julio, el Gobierno activó el Fondo de Contingencia para atender –con evidente retraso– gastos por desastres ocurridos tiempo atrás. Pero para este fin dedicó mucho menos que para subvencionar a los partidos. Así, habilitó 81 millones para atender afecciones por incendios, inundaciones «y otros fenómenos de distinta naturaleza acaecidos entre el 21 de junio de 2023 y el 26 de febrero de 2024».

La realidad es que sólo una mínima porción de este Fondo de Contingencia ha sido utilizado este año para ese tipo de gastos por catástrofes o situaciones extremas sobrevenidas. La inmensa mayoría del dinero movilizado por el Gobierno a través de este fondo ha sido para fines ajenos a esa función.

800 millones para el extranjero

Así, frente a la lentitud con la que las autoridades movilizaron al Ejército para atender la zona devastada por estas inundaciones, el Consejo de Ministros aprobó el 30 de julio utilizar 471,85 millones del Fondo de Contingencia para financiar misiones de paz del Ejército español en el extranjero. Un mes antes, el 25 de junio, otra reunión del Consejo de Ministros ya había retirado del mismo fondo otros 332,54 para el mismo fin, para costear las misiones militares en el extranjero. En total, 804 millones que han salido del fondo de catástrofes para un gasto de las Fuerzas Armadas que no es para afrontar emergencias extremas sobrevenidas dentro de España.

Es larga la lista de variopintos gastos que el Gobierno ha ido pagando este año con el Fondo de Contingencia. Así, hace un par de meses, el 24 de septiembre, el Consejo de Ministros decidió utilizar 170 millones sacados de ese fondo para pagar las subvenciones al transporte en Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla.

Millones desviados para pensiones

El Ejecutivo de Sánchez incluso ha tirado del fondo contra catástrofes para pagar pensiones. Así, el pasado 1 de octubre el Consejo de Ministros decidió sacar 444,82 millones de euros del Fondo de Contingencia para «atender tanto las prestaciones no contributivas por invalidez y jubilación como la prestación económica no contributiva para la protección familiar de la Seguridad Social y sus gastos de gestión».

Más ejemplos. El 25 de junio usó 86 millones para financiar el Plan Anual de Seguros Agrarios, un gasto presupuestario para el que se había quedado corta la partida ordinaria que para este fin tiene que reservar cada año en sus cuentas el Ministerio de Agricultura. Sin embargo, en esa misma reunión del Consejo de Ministros sólo se movilizaron 850.000 euros del Fondo de Contingencia para algo que sí encaja con situaciones catastróficas, y eso que su destino llega con extraordinaria tardanza: costear con 60.000 euros la reparación de daños ocasionados por la borrasca Filomena que tuvo lugar a principios de enero de 2021 y que aún no habían sido abonados; y 790.000 euros para el desastre provocado por el volcán de La Palma hace tres años y cuyos damnificados, a estas alturas, aún están esperando las ayudas que les prometió el Gobierno.