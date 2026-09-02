El Gobierno da a la empresa familiar del cerebro del ‘caso Koldo’ otro contrato de 169.000 €: ya suma 414.664 €

El Gobierno de España, a través del Ministerio de Defensa, ha vuelto a contratar a Comercial Cueto 92 SL, la empresa familiar de Juan Carlos Cueto, señalado como el presunto cerebro financiero de la trama de mascarillas en el caso Koldo. La Base Aérea de Getafe ha formalizado un nuevo contrato de 169.158 euros para el suministro de repuestos de automoción, con lo que la mercantil ha acumulado ya 414.664 euros en adjudicaciones públicas desde que Cueto fue imputado en 2024.

La adjudicación llama la atención porque los pliegos de contratación exigen al adjudicatario presentar una certificación positiva expedida por la Agencia Estatal de la Administración Tributaria y acreditar así no tener deudas con el Estado de naturaleza tributaria.

Sin embargo, Comercial Cueto 92 SL está imputada en el caso Defex, actualmente en juicio oral, donde se dirimen precisamente delitos contra la Hacienda Pública y donde el juez José de la Mata fijó para la empresa una fianza de 62 millones de euros, cantidad que incluye las cuotas presuntamente defraudadas a la Agencia Tributaria.

El nuevo contrato público que desvela OKDIARIO se tramitó en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 31 de julio de 2026. El objeto es el «Suministro de material de repuesto de automoción», con un valor estimado de 232.760 euros y un presupuesto base de licitación de 169.158 euros, impuestos incluidos.

Al procedimiento se presentaron dos ofertas, ambas de pymes, y las dos coincidieron exactamente en el mismo importe: 139.800 euros sin impuestos. La Mesa de Contratación se decantó finalmente por Comercial Cueto 92 SL la decisión con una fórmula escueta: «Por ser la más ventajosa».

El acuerdo de adjudicación se firmó el 24 de julio de 2026 y el contrato se formalizó el 28 de julio, con entrada en vigor prevista para el 4 de agosto. El plazo de ejecución es de un solo mes, con fecha límite fijada para el 30 de noviembre de 2026.

Este contrato forma parte de un Sistema Dinámico de Adquisiciones más amplio, cuyo objeto original es el «Sistema Dinámico de Adquisiciones para el suministro de repuesto de automoción necesarios para el mantenimiento de vehículos ligeros, pesados y tácticos del Ejército del Aire y del Espacio». La apertura de la oferta económica se produjo el 8 de julio de 2026 y el plazo de presentación se cerró el 28 de julio.

Suma total de contratos

Este nuevo pingüe contrato no es un caso aislado. Desde que Juan Carlos Cueto declaró como imputado ante la Audiencia Nacional el 27 de febrero de 2024, su empresa familiar ha ido encadenando adjudicaciones del Gobierno con una regularidad llamativa.

El primer bloque, en septiembre y octubre de 2024, sumó 100.507 euros repartidos en tres lotes: 15.807 euros el 17 de septiembre y otros dos contratos de 36.300 y 48.400 euros el 1 de octubre, todos para repuestos de vehículos ligeros y pesados del Ejército del Aire.

En abril de 2025 llegó un nuevo contrato de 20.000 euros para el suministro de neumáticos, baterías y material de ferretería destinado al Grupo de Automóviles de la Base Aérea de Getafe, seguido en verano por dos lotes adicionales de 10.000 euros cada uno.

En septiembre de 2025, un expediente dividido en tres lotes para vehículos URO del Ejército del Aire elevó lo acumulado a 210.506 euros, la cifra que entonces recogió OKDIARIO. En abril de 2026 se sumó otro contrato de 34.999,98 euros para repuestos de vehículos pesados, hasta alcanzar los 245.505,98 euros.

Con el nuevo contrato de 169.158 euros formalizado el pasado 28 de julio, la cifra total escala hasta los 414.663 euros en poco más de dos años. Se trata de una progresión constante que ha llevado a la empresa familiar de Cueto a convertirse en proveedora habitual del Ministerio de Defensa incluso después de que su fundador fuera señalado judicialmente.

Comercial Cueto 92 SL figura registrada como pyme en todos los expedientes consultados. Juan Carlos Cueto ha sido investigado en el marco del caso Koldo en la Audiencia Nacional, la trama que estalló en torno a la compra de mascarillas durante la pandemia y que ha derivado ya en sendas condenas de cárcel a José Luis Ábalos, Koldo García y Víctor de Aldama en el Tribunal Supremo.

OKDIARIO ha venido documentando esta serie de contratos desde 2025, cuando publicó que la empresa familiar del jefe de la trama de mascarillas suma en un año 210.000 euros en contratos del Gobierno. Meses antes, se recogió que el Gobierno contrata a Cueto, cerebro del caso mascarillas, sin estar al corriente de pagos con el fisco».

Además de los contratos de suministro, este periódico ha informado recientemente de que la compañía ha prescindido de su auditor externo justo antes de la celebración del juicio en el Supremo, un movimiento que se produce en pleno escrutinio público sobre sus cuentas y su relación con la Administración.

Que un contratista bajo el foco de la Audiencia Nacional y con varios procedimientos judiciales pendientes siga sumando adjudicaciones cuantiosas del propio Estado que lo investiga no deja de resultar, cuando menos, paradójico. Mientras la Justicia examina el pasado de Comercial Cueto 92 SL, el presente de la empresa se sigue escribiendo, contrato a contrato, en el Boletín Oficial del Estado.