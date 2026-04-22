Aldama defraudó 1,6 millones a Hacienda en el IRPF de 2020, según informa la Agencia Tributaria al juez

El empresario Víctor de Aldama, comisionista de la trama Koldo que se sienta estos días en el banquillo del juicio del caso mascarillas que sigue en el Tribunal Supremo, defraudó 1,62 millones a Hacienda en el IRPF del año 2020, según consta en un informe de la Agencia Tributaria remitido al titular del Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, y al que ha tenido acceso OKDIARIO.

En concreto, el informe señala que la cuota presuntamente defraudada por este investigado en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) ascendió a 1.624.311,01 euros en el ejercicio de 2020, esto es, el año marcado por la pandemia de coronavirus.

En este punto, el resultado total de la liquidación comprobada fue de 2.410.748,95 euros. Sin embargo, la «cuota defraudada exigible» se sitúa en los mencionados 1,62 millones de euros tras deducir las cantidades que ya habían sido ingresadas previamente en concepto de Impuesto sobre Sociedades por sus sociedades interpuestas, Deluxe Fortune SL y MTM 180 Capital SL.

Por su parte, la empresa Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas SL, controlada por Juan Carlos Cueto y que sirvió a la trama para hacer negocio con material sanitario, habría defraudado 200.000 euros en el Impuesto sobre Sociedades (IS) en el mismo ejercicio. Esta cifra supera el umbral de 120.000 euros establecido para considerar la existencia de un posible delito contra la Hacienda Pública.

Ambas cuantías se derivan principalmente de las rentas obtenidas por el «negocio de las mascarillas» y los servicios de intermediación prestados al sector público durante la pandemia de Covid-19. En el caso de Aldama, el auxilio judicial considera que utilizó una estructura societaria simulada para canalizar sus ingresos profesionales y reducir ilícitamente su carga tributaria personal.

En las conclusiones del informe, la Agencia Tributaria sostiene que Aldama «resultó esencial para la consecución de los contratos debido a su proximidad y contactos con el sector público». Según la Guardia Civil, Soluciones de Gestión SL fue la sociedad instrumental con la que la trama Koldo facturó «54 millones de distintos ministerios para el suministro de mascarillas durante la pandemia».

«Su labor de intermediación -prosigue el informe de Hacienda sobre Aldama- ha quedado corroborada por la ingente cantidad de correspondencia electrónica existente en la causa», detalla el fisco.

Por su parte, Juan Carlos Cueto, a través de las sociedades del Grupo Cueto (Comercial Cueto 92 SL, Comercial Cueto 92 Internacional SL y Sisgral SL) «facilitó la financiación y ejerció gran parte de la dirección del negocio», dice la Agencia Tributaria. Asimismo, el fisco subraya que Cueto utilizó la entidad Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas SL, que él controlaba, para obtener la contratación pública.

Si bien Cueto no figura como administrador ni socio de Soluciones de Gestión, el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, junto con los correos electrónicos y mensajes de WhatsApp intercambiados entre los partícipes, «permite concluir que ejercía el control efectivo sobre dicha entidad y sobre toda la contratación pública adjudicada a la misma. Sin la intervención de cualquiera de las partes mencionadas, el negocio no se habría podido llevar a cabo», remarca el informe de Hacienda.

Otro contrato de 35.000 €

Precisamente, OKDIARIO publica este miércoles que el Gobierno ha elegido a una de estas empresas, Comercial Cueto 92 SL, para darle otro contrato, en este caso, con un importe de licitación de 35.000 euros.

Esta mercantil que ahora gestionan las hermanas de Cueto y de la que él fue presidente, ha sido propuesta por el Ministerio de Defensa para la adjudicación de uno de los lotes del contrato Suministro de material diverso para el mantenimiento y reparación de vehículos de dotación en el Ejército del Aire y del Espacio. El lote en cuestión, relativo al suministro de repuestos para vehículos pesados del Ejército, tiene un presupuesto de licitación de 34.999,98 euros (impuestos incluidos).

OKDIARIO ha accedido al expediente de este contrato, donde consta que la empresa Comercial Cueto 92 SL es la que reúne la mayor puntuación de las otras cinco candidatas. Así aparece en el informe de la apertura de ofertas con fecha del pasado 7 de abril, el mismo día que arrancó el juicio de las mascarillas en el Tribunal Supremo.

Se da la circunstancia de que la mercantil Comercial Cueto 92 SL, empresa familiar de Cueto, imputado como cerebro de la trama de mascarillas en el caso Koldo, ha conseguido contratos con el Gobierno de Pedro Sánchez por más de 246.000 euros desde su imputación en esta causa. Si se suman los 35.000 euros del contrato donde esta empresa acaba de ser propuesta como adjudicataria, la cifra asciende a cerca de 300.000 euros.