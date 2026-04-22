El Gobierno de Pedro Sánchez ha elegido a la empresa familiar del cerebro de la trama de las mascarillas, Juan Carlos Cueto, para darle otro contrato de 35.000 euros en pleno juicio que se sigue en el Tribunal Supremo por esta derivada del caso Koldo. Precisamente, Cueto está citado a declarar este miércoles 22 de abril ante el Alto Tribunal.

En concreto, se trata de la empresa Comercial Cueto 92 SL, que ha sido propuesta por el Ministerio de Defensa para la adjudicación de uno de los lotes del contrato Suministro de material diverso para el mantenimiento y reparación de vehículos de dotación en el Ejército del Aire y del Espacio. El lote en cuestión, relativo al suministro de repuestos para vehículos pesados del Ejército, tiene un presupuesto de licitación de 34.999,98 euros (impuestos incluidos).

OKDIARIO ha accedido al expediente de este contrato, donde consta que la empresa Comercial Cueto 92 SL es la que reúne la mayor puntuación de las otras cinco candidatas. Así aparece en el informe de la apertura de ofertas con fecha del pasado 7 de abril, el mismo día que arrancó el juicio de las mascarillas en el Tribunal Supremo.

Cueto era quien controlaba la firma Soluciones de Gestión SL, la sociedad instrumental con la que la trama Koldo facturó «54 millones de distintos ministerios para el suministro de mascarillas durante la pandemia». Sus hermanas administran ahora Comercial Cueto 92 SL, María del Carmen y María Isabel. El empresario fue presidente de esta sociedad.

Extracto del expediente con la empresa familiar de Cueto propuesta para adjudicación.

El nombre de Cueto ha aparecido repetidamente en las conversaciones de la trama con altos cargos del Ejecutivo de Sánchez interceptadas por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.

‘Caso Defex’

Asimismo, Cueto está procesado por el caso Defex, relativo a presuntas comisiones ilegales en Angola en un escándalo que terminó con la desaparición de la sociedad semipública Defex, dependiente de la SEPI y dedicada a la exportación de material de defensa. La Audiencia Nacional ha señalado para abril, mayo, junio y julio de 2026 el inicio del juicio oral de este caso, que se prolongará durante 21 sesiones repartidas entre las sedes de San Fernando de Henares y Madrid.

Juan Carlos Cueto declaró como imputado ante la Audiencia Nacional el 27 de febrero de 2024 tras ser detenido, negando cualquier implicación en el pago de mordidas en el caso Koldo. El juez le dejó en libertad tras retirarle el pasaporte y prohibirle abandonar el país. Desde entonces, el empresario ha guardado silencio. En mayo de 2024, eludió responder preguntas en la comisión de investigación del Parlamento de Baleares.

Se da la circunstancia de que la mercantil Comercial Cueto 92 SL, empresa familiar de Cueto, imputado como cerebro de la trama de mascarillas en el caso Koldo, ha conseguido contratos con el Gobierno de Pedro Sánchez por más de 246.000 euros desde su imputación en esta causa. Si se suman los 35.000 euros del contrato donde esta empresa acaba de ser propuesta como adjudicataria, la cifra asciende a cerca de 300.000 euros.

Asimismo, esta sociedad aparece citada en una querella de la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada. En dicho escrito, se dice que Soluciones de Gestión y Apoyo de Empresas SL efectuó los días 23 de octubre de 2020 y 16 de noviembre de 2020 dos transferencias a la sociedad Global Bolarque SL., otra empresa del Grupo Cueto, por un importe total de 1.045.326,97 euros, realizando desde aquí 12 traspasos a Suro Capital SL, mercantil del mismo grupo, por 508.939,33 euros.

Es aquí donde los investigadores hallaron una transferencia efectuada el 25 de enero de 2022 por importe de 13.500 euros con el concepto Transferencia Suro Capital Brasil Participacoes, de lo que «se infiere que el destinatario de este importe sería una sociedad brasileña denominada Suro Capital Brasil Participacoes Ltda», en la que aparece como socio Fernando Pulin Velayos. Este empresario de la confianza de Cueto es «apoderado de Comercial Cueto 92 SL» desde noviembre 2009, dice el escrito de la fiscal anticorrupción.