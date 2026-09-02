El Gobierno bloquea la ley del PP para revertir el vacío legal al que Sánchez achaca la invasión de Ceuta

El Gobierno tiene paralizada en el Congreso de los Diputados la tramitación de una proposición de ley presentada por el Partido Popular para revertir el vacío legal al que el propio jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, achacó la invasión de Ceuta del pasado 30 de julio. En concreto, esta iniciativa fue registrada en la Cámara Baja por el Grupo Popular justo 14 días antes de la entrada masiva de más de 80.000 irregulares en la ciudad autónoma procedentes de Marruecos.

Sin embargo, un mes después, el Gobierno no ha dado luz verde a la tramitación de esta proposición de ley, que fue calificada por la Mesa del Congreso el pasado 23 de julio y remitida al Ejecutivo a fin de emitir la conformidad o veto para la discusión o no de dicha iniciativa en las Cortes.

Se da la circunstancia de que la Constitución, en concreto el artículo 134.6, otorga al Gobierno la capacidad para bloquear la tramitación parlamentaria de iniciativas legislativas (proposiciones o enmiendas) que puedan alterar su política presupuestaria, ya sea por suponer un aumento de coste o una disminución de los ingresos.

Si bien el Gobierno tiene de plazo límite hasta el próximo 5 de octubre para emitir su criterio sobre dicha iniciativa del PP, ni la compleja situación que sigue atravesando Ceuta ni la posibilidad de que tenga lugar una nueva invasión han llevado a Moncloa a acelerar su posicionamiento al respecto, manteniendo así un bloqueo de facto.

Este hecho ha sido denunciado por la portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, que ha reclamado al Ejecutivo que permita el debate de la reforma de la Ley de Extranjería propuesta por el PP a mediados del pasado julio, un texto que «se encuentra bloqueado en el Congreso», sostienen los populares.

«Vamos a perder otro mes más solo porque el Gobierno es incapaz de aceptar que el Partido Popular siempre lleva las soluciones por delante y va a ser incapaz de aprobar algo que ha propuesto el PP», ha subrayado Muñoz.

«El Gobierno no lo ha hecho»

«El PP presentó en julio una proposición de ley para solventar aquello de lo que nos alertaba la sentencia del Tribunal Supremo: una reforma de la ley de Extranjería que ya debería haber acometido el Gobierno de España y no lo ha hecho», ha remarcado la portavoz popular.

«El Gobierno ha decidido que va a bloquear todo el tiempo que pueda esta proposición de ley del Partido Popular. En lugar de dar la conformidad para que se pueda debatir cuanto antes, va a paralizarla en la Mesa para que esa ley no se debata en el Parlamento», ha criticado Muñoz.

Precisamente, «resolver el problema legal de los rechazos en frontera marítima» es una de las medidas que también llevará el PP la próxima semana al Pleno del Congreso por medio de una proposición no de ley. Con ella, los populares pedirán que la Cámara -en su debate y votación en el Pleno- inste asimismo al Gobierno a «reforzar las unidades de extranjería para tramitar los expedientes, dar voz a Ceuta y Melilla en la Unión Europea, un régimen especial fiscal inversor, estable y con incentivos».

Otras de las propuestas que planteó el partido de Alberto Núñez Feijóo al registrar dicha PNL ya han sido adoptadas hace unos días por el Gobierno tras «copiar» a los populares, ha advertido Muñoz, como «la declaración de situación de interés para la seguridad nacional en Ceuta, designar un mando único o solicitar la ayuda de Frontex».

Sentencia del Supremo

La citada sentencia del Supremo, que prohíbe las denominadas «devoluciones en caliente» de los inmigrantes que llegan a nado a España, considera que esta acción no comete ninguna ilegalidad, dado que, al no existir una frontera física que separe ambos territorios, las personas que opten por tomar esta vía para acceder a España encuentran un vacío legal al que ampararse.

El fallo, con fecha de finales del pasado junio, interpreta que la disposición adicional décima de la Ley de Extranjería, de 2015, no permite aplicar el rechazo en frontera a los inmigrantes interceptados en alta mar. En ese caso, se les debe aplicar una devolución ordinaria y, por tanto, mucho más lenta.

En concreto, la disposición adicional décima establece un «régimen especial» de Ceuta y Melilla, por el cual «los extranjeros que sean detectados en la línea fronteriza de la demarcación territorial de Ceuta o Melilla mientras intentan superar los elementos de contención fronterizos para cruzar irregularmente la frontera podrán ser rechazados a fin de impedir su entrada ilegal en España».

Instalación de «boyas»

El Supremo interpreta que no todos los extranjeros que intentan cruzar irregularmente la frontera pueden ser devueltos, «sólo aquellos que intentan hacerlo superando los elementos de contención fronterizos establecidos, como las vallas».

Ante ello, el Gobierno no ha anunciado todavía ninguna reforma de la ley de Extranjería en materia de «devoluciones en caliente» respecto a la sentencia del Supremo. Lo único que ha acordado ha sido la instalación de «boyas» en el mar para facilitar la aplicación de los rechazos en frontera, teniendo en cuenta el fallo del Alto Tribunal.

Esta decisión del Supremo llegó en respuesta al caso de un inmigrante procedente de Argelia que recurrió su devolución tras ser interceptado en noviembre de 2024 cuando intentaba entrar a nado en Ceuta junto a otras dos personas.