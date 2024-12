La Comunidad de Madrid abrirá en 2025 tres nuevos servicios pioneros y especializados para asistir a víctimas de violencia sexual: uno para hombres mayores de edad que hayan sufrido estos abusos; y otros dos, uno que ayudará a mujeres a dejar la prostitución, y otro dirigido a jóvenes con discapacidad intelectual. Así lo ha avanzado la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso.

En el caso del centro que se dedicará en exclusiva a hombres, abrirá en el mes de octubre del próximo año y la atención va dirigida a adultos que sufrieron abusos siendo menores de edad o que necesiten continuidad de los tratamientos que ya recibieron en los dos centros públicos especializados en menores. Estos dos centros para menores de 18 años atienden al año a entre 250 y 300 jóvenes que han sufrido este tipo de violencia o abuso sexual.

El centro para hombres también está dirigido a aquéllos cuyas secuelas aparecen por primera vez siendo mayores y a los que sufren este tipo de violencia en el entorno conocido como chemsex (consumo de drogas durante la actividad sexual), en el ámbito de la prostitución masculina o a víctimas de trata con fines de explotación sexual. Se calcula que anualmente unos 100 hombres sufren abusos sexuales en el entorno del chemsex.

Este centro se pondrá en marcha con una inversión de 700.000 euros y contará con un equipo multidisciplinar compuesto por psicólogos, abogados, trabajadores y educadores sociales. El acceso al servicio será siempre gratuito, voluntario y confidencial, sin que esté condicionado a la presentación de denuncia. Podrá realizarse a iniciativa propia de la persona afectada, mediante derivación desde los centros sanitarios, los de asistencia a menores, el Programa Madrileño de Información y Atención LGTBI o a través de cualquier otra entidad en el ámbito de la Comunidad de Madrid.

Además, a principios de 2025 el Gobierno regional abrirá otros dos centros: uno específico para ayudar a mujeres a abandonar la prostitución, en el que se les ofrecerá atención social, jurídica, psicológica y herramientas para su incorporación al mercado laboral, y otro especializado para jóvenes con discapacidad intelectual que sean víctimas de violencia sexual.

Todos ellos se unen a una extensa red de dispositivos especializados en esta materia, como el Centro de Atención Integral a Mujeres Víctimas de Violencia Sexual (Cimascam), con el que Madrid fue pionera en 2009; o los dos de Crisis 24 horas. El primero comenzó a funcionar en 2023 y el segundo el pasado mes de octubre.

Por otro lado, el Gobierno regional va a reforzar la red de atención a mujeres víctimas de violencia con otros dos nuevos puntos municipales, en Cubas de la Sagra y en la Mancomunidad de las Vegas, alcanzando los 57 en distintas localidades.

Críticas del Gobierno

El centro para hombres víctimas de violencia sexual fue duramente criticado por el Gobierno de España. La ministra de Igualdad, Ana Redondo, lo calificó de «ocurrencia frívola», a pesar de que la región atiende a un centenar de hombres violados al año.

«Es una perversión, porque partiendo del respeto absoluto a todas las víctimas de violencias sexuales no se puede mezclar, como ella [Ayuso] mezcla absolutamente todo, a las mujeres víctimas de violencia de género y víctimas de violencias sexuales con otro tipo de víctimas, con los hombres que pueden ser también víctimas de violencia sexual», afirmó la ministra en un vídeo difundido por el Ministerio de Igualdad.

🗣️»Creo que su único objetivo, y por eso es perverso, es enfrentar a las víctimas a la sociedad». ‼️ La ministra de Igualdad responde al anuncio de la creación de un centro de atención a hombres víctimas de violencia sexual, por parte de la presidenta de la Comunidad de Madrid🧵 pic.twitter.com/UKSxd9NeIv — Ministerio de Igualdad (@IgualdadGob) September 12, 2024

Para Redondo, el único objetivo de esta «declaración desproporcionada» de Ayuso es «enfrentar a las víctimas y enfrentar a la sociedad». «No se puede equivocar todo, no se puede confundir todo», insistió. La respuesta de la líder regional no se hizo esperar: «La sanidad pública madrileña atiende a 100 hombres al año víctimas de violación. Tendencia en aumento y cifras que irían a más si no fuera porque muchos ni lo cuentan ni denuncian por miedo a ser estigmatizados. Ahora tendrán dónde pedir ayuda», escribió Ayuso en sus redes sociales.