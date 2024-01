El Gobierno autorizó 129 reuniones de dirigentes de Bildu con presos etarras mientras negociaba con Otegi

El Ministerio del Interior ha autorizado 129 visitas de dirigentes de Bildu a presos de ETA en las distintas cárceles españolas desde que el partido de Arnaldo Otegi se convirtió en un socio preferente para Pedro Sánchez. En este tiempo, el Gobierno ha ido dando pasos para contentar a sus aliados respondiendo a las exigencias de los etarras, por ejemplo, aprobando su traslado a las prisiones del País Vasco y Navarra, donde gozan de un régimen penitenciario más favorable.

La mayor parte de estos encuentros -109- según la documentación de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias a la que ha tenido acceso OKDIARIO, tuvo lugar entre 2020 y 2021, los años en los que Bildu consolidó su perfil de socio de primer orden para Sánchez. En 2022, los de Otegi realizaron 20 visitas, según consta en esos archivos. Ese año fue decisivo en la relación del Gobierno con los proetarras, pues Bildu permitió sacar adelante algunas iniciativas de gran relevancia para Sánchez, como la llamada Ley de Memoria Democrática. El partido ha dado su apoyo al socialista en numerosas ocasiones, como en votaciones de investidura o de los Presupuestos Generales del Estado.

La relación entre Bildu y el PSOE se ha ido consolidando hasta el punto de que, el pasado diciembre, los socialistas apoyaron la moción de censura de Bildu en el Ayuntamiento de Pamplona para desalojar a Cristina Ibarrola (UPN), convirtiendo en alcalde al proetarra Joseba Asirón.

El Gobierno ha tratado de blanquear por todos los medios al partido de Otegi, que nunca ha condenado los asesinatos etarras. El pasado noviembre, Sánchez se fotografió por primera vez con representantes de Bildu en el Congreso de los Diputados para cerrar su apoyo a la investidura. En el encuentro participó Mertxe Aizpurua, portavoz de Bildu en el Congreso y condenada por enaltecimiento del terrorismo.

El socialista, no obstante, ha tratado de restar importancia a sus acuerdos con esta formación, negando incluso -pese a la evidencia- que pacte con ellos. «¿Qué significa pactar? ¿Pactar significa que yo he incorporado a ministros y ministras de Bildu en el Gobierno de España o de Junts o de ERC? No», respondía por ejemplo esta misma semana en una entrevista en RNE.

Indulto de etarras

El Partido Popular viene advirtiendo que, tras la Ley de Amnistía, el siguiente paso de Sánchez para complacer a sus socios será el indulto de los presos de ETA.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, planteó esta preocupación al socialista durante la reunión que ambos mantuvieron en el Congreso, el pasado diciembre, pero no encontró respuesta. En concreto, en el documento que Feijóo presentó a Sánchez en ese encuentro le exigía retirar la moción de censura en Pamplona, además de «un compromiso con la no despenalización del enaltecimiento del terrorismo, la prohibición de los homenajes a terroristas y la no concesión de indultos a presos etarras».

«Existe un abismo moral entre todas las formaciones políticas que condenan los atentados terroristas y Bildu, que sigue negándose a hacerlo», aseveraba el líder popular en el documento, con el que Sánchez evitó comprometerse.

Esta semana, en un desayuno informativo en Madrid organizado por Nueva Economía Fórum, Feijóo advirtió de nuevo de la posibilidad de que la amnistía se aplique también a los presos de ETA condenados «por delitos de sangre» como parte del «pacto encapuchado» de Sánchez con Bildu.

«¿Algún militante del PSOE puede asegurar que no va a haber indultos a los presos de ETA?», se preguntó el jefe de la oposición, señalando que existen «indicios racionales» que hacen presuponer que así será, como el apoyo del PSOE a la iniciativa de Sumar en el Congreso para derogar el delito de enaltecimiento del terrorismo.

Por el momento, los socios de Sánchez ya presionan en las calles para exigir la excarcelación de los presos etarras, como se vio el pasado fin de semana en Bilbao, donde Bildu, ERC y Junts participaron en una marcha convocada por las organizaciones Sare y Etxerat en apoyo a este colectivo. El líder de Bildu, Arnaldo Otegi, fue uno de los asistentes.