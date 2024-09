El Gobierno del socialista Pedro Sánchez ha retirado este martes la votación de la senda del déficit del pleno del Congreso de los Diputados después de la negativa de los secesionistas de Junts de apoyar los objetivos de estabilidad presupuestaria, tal y como adelantó OKDIARIO. El Ejecutivo pretende negociar una vez más esta medida antes de sufrir una nueva derrota en la Cámara Baja.

Los socialistas defienden que el pacto contribuiría a una mejora para las autonomías y los ayuntamientos y confían en que la formación que encabeza el ex presidente de la Generalitat Carles Puigdemont acabe apoyándolo. La próxima vez que se vote el techo de gasto será la cuarta vez que el Congreso debata unos objetivos de estabilidad este año.

Sin embargo, desde Junts ya aclararon tajantemente al Gobierno que no van a apoyar los presupuestos. «No hay marcha atrás, esto ya no tiene solución. No aprobaremos los Presupuestos», comunicó Puigdemont al número 3 del PSOE, Santos Cerdán, tal y como pudo saber OKDIARIO a través de personas presentes en una reunión entre representantes del PSOE y de Junts en Suiza. La formación independentista se siente engañada e insisten en comunicar a los socialistas que sus siete votos no servirán para salvar la legislatura de Pedro Sánchez.

Ya lo avisó el portavoz de Junts en el Senado, Eduard Pujol, que exigió al presidente un «auténtico concierto» o, si no, «game over y fin de la legislatura». «No les vamos a comprar un concierto cero y muy light, porque entonces estaríamos donde estamos, en lo de siempre. Ojo con las trampas y con los efectos especiales, ni con Junts ni con Cataluña las cosas están para demasiados juegos. Hay un acuerdo, el acuerdo de Bruselas, y se debe cumplir. Y si se lo cargan, game over», incidió el representante de la formación secesionista.

«Es muy difícil que vayan a salir»

La nueva senda de déficit prevé elevar el techo de gasto del Gobierno. Su rechazo hace peligrar la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado a pesar de que el Ejecutivo ha asegurado que los gastos «se van a presentar». En esos términos se expresó la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, quien también añadió que aprobar los presupuestos sin senda del déficit «beneficia» al Ejecutivo y perjudica a ayuntamientos y autonomías. Sin embargo, la realidad que confiesan fuentes de La Moncloa es que «es muy difícil que vayan a salir adelante» los presupuestos.

Montero entonces puso el balón sobre el tejado de Génova: «El PP tiene que decidir». Y aseguró que de ello dependía el dinero que tuvieran «para las comunidades autónomas en las que gobierna». No obstante, los populares tampoco dieron su apoyo al nuevo techo de gasto.

La senda de estabilidad presupuestaria o senda de déficit es el plan plurianual que el Gobierno debe remitir a Bruselas para que la Comisión Europea dé su visto bueno a los Presupuestos, ya que exige que España reduzca sus desequilibrios a medio plazo. Esta senda contiene el techo de gasto, es decir, el máximo que se puede gastar el Gobierno en los Presupuestos.