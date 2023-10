Una glorieta conmemorará a la Policía Nacional por su 200 aniversario en Boadilla del Monte

El Ayuntamiento de Boadilla del Monte ha bautizado una glorieta del municipio como de las Unidades de Intervención Policial en homenaje al 200 aniversario de la Policía Nacional que se cumple el próximo año 2024. Se trata de la glorieta situada en la confluencia de las avenidas Río Guadarrama y Monte Romanillos.

Además, el alcalde, Javier Úbeda Liébana (PP), también ha incorporado a su callejero otra calle en honor a la Guardia Civil. Ambas incorporaciones se enmarcan en un acto de «agradecimiento y admiración del municipio a estas instituciones que desempeñan un papel crucial en la protección de nuestros ciudadanos y la preservación de la seguridad y el orden público».

La avenida de la Guardia Civil va a ser la nomenclatura que va a recibir la nueva calle que se abrirá en Prado del Espino, en la futura ampliación del Parque Empresarial, donde el Ayuntamiento de Boadilla del Monte ha cedido una parcela al Ministerio del Interior para la construcción de la sede central del servicio de criminalística de la Guardia Civil.

Además, en el mismo acuerdo del Pleno Municipal por el que se han asignado sendos nombres del callejero de Boadilla del Monte a la Policía Nacional y la Guardia Civil, también se aprobó nombrar dos glorietas que ya existen con los nombres de Ernest Lluch y Elio Antonio de Nebrija.

Lluch, político del PSOE y ex ministro de Sanidad, fue asesinado por ETA el martes 21 de noviembre del 2000. El socialista volvía a su domicilio particular tras otro día de trabajo como profesor universitario de Historia de las Doctrinas Económicas, una docencia a la que había vuelto tras retirarse de la política. Introdujo su vehículo en el aparcamiento, pensando que estaba solo allí dentro. Pero no.

Agazapados tras un vehículo, en la oscuridad, se encontraba esperando desde hacía horas los etarras Iñaki Krutxaga y Fernando García Jodra . Krutxaga abandonó su escondite para situarse silenciosamente a sus espaldas y descerrajarle dos tiros en la nuca, modus operandi preferido de los pistoleros de la banda. Una vez en el suelo, le remató con otro tiro. Lluch posiblemente ni llegó a ver a su asesino, pero es muy probable que la última persona a la que vio fuese a Lierni Armendariz. Se encontraba vigilando el exterior, a las puertas del garaje, para evitar que la llegada de algún vecino pudiese dar al traste con la operación. Ella también fue quien ayudó a la huida del talde ejecutor de Lluch. El Ford Fiesta robado en el que huyeron explotaría minutos más tarde en un descampado.

Por su parte, Elio Antonio de Nebrija, fue el primer humanista hispánico, autor de la primera Gramática del castellano y fue, además, el principal introductor del Renacimiento italiano en la Península Ibérica, a partir de 1470.

La glorieta de Ernest Lluch está ubicada en la confluencia de las calles Miguel Ángel Cantero Oliva y Francisco Tomás y Valiente, en Viñas Viejas, y la glorieta Elio Antonio de Nebrija une el paseo de Madrid con la calle Juan Carlos I, en el casco histórico.