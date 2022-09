Génova se regodea de la brecha en Vox: «Olona está haciendo lo mismo que Abascal con el PP»

La compleja situación por la que atraviesa Vox, socio del PP en Castilla y León y teórico aliado en las próximas municipales y autonómicas en aquellas plazas donde sea necesario su apoyo, sobrevoló este sábado la primera jornada de la 25 Interparlamentaria que los populares celebran en Toledo. El mensaje en redes de la ex diputada y ex candidata andaluza Macarena Olona emplazando al líder de Vox, Santiago Abascal, a mantener una reunión para ver si «caminan juntos» ha recordado en las filas del PP al camino que siguió su ex diputado en el Parlamento vasco.

«Macarena Olona está haciendo lo mismo que hizo Abascal con el PP», señalan fuentes de Génova sobre la concatenación de hechos en Vox desde la campaña de las elecciones en Andalucía, donde la candidatura de la ex portavoz adjunta en el Congreso consiguió aumentar la representación pero quedó lejos de las expectativas generadas. Tras ello, OKDIARIO publicó que Olona trató de recuperar alguna responsabilidad a nivel nacional. Y luego llegó su salida de la primera línea por «razones médicas ajenas» a su «voluntad».

Sin embargo, su reaparición -previo viaje a Panamá- en el Camino de Santiago y en conferencias, como la que dio el pasado jueves en Granada pese al acoso de la extrema izquierda, con la consiguiente vuelta al foco mediático ha hecho que la opinión pública se pregunte si encabezará un proyecto alternativo a Vox.

En las filas del PP se inclinan por esta posibilidad, insistiendo en que Abascal abandonó las filas populares y luego terminó fundando Vox, al que se fueron incorporando en los últimos años numerosos ex cargos populares. «Olona ha aprendido de su jefe», sostienen con ironía las fuentes del PP. Asimismo, tales fuentes remiten a los sondeos para esgrimir que la formación de Santiago Abascal habría «tocado techo justo antes de las andaluzas».

Sin concretarse

De momento, el primer encuentro entre Feijóo y Abascal sigue sin producirse ni concretarse. El líder del PP, que asumió el mando del partido el pasado abril, señaló el pasado 5 de septiembre en un desayuno informativo organizado por Ep que este mismo mes se vería con el presidente del Vox. Sin embargo, en Génova no hay ninguna prisa y tampoco enmarcan la cita en ninguna ronda de contactos. Cuando Abascal traslade su petición formal, la analizarán.

Por su parte, Abascal afirmó hace unas semanas en los pasillos del Congreso de los Diputados que la relación con el PP tras el cambio de liderazgo está «absolutamente normalizada por parte de Vox». Además, manifestó que espera mantener una relación «fluida» con el PP y con su líder, Alberto Núñez Feijóo, y recalcó que no tiene «ninguna duda» de que «hay que construir una alternativa para echar a Pedro Sánchez».

Sin embargo, el presidente del PP ha reiterado en más de una ocasión que su plan desde que llegó al liderazgo del partido pasa por obtener «una mayoría contundente y suficiente para gobernar», es decir, sin necesitar a Vox y emulando sus cuatro mayorías absolutas en Galicia. Es más, en Génova también se trabaja con un escenario de gobernar en minoría sin Vox, sopesando antiguos apoyos externos como los de PNV y Coalición Canaria en la época de Mariano Rajoy.