Tibias palabras del ministro de Consumo sobre el linchamiento separatista que está sufriendo un niño de cinco años en Canet de Mar (Barcelona). Alberto Garzón ha recurrido a la genérica muletilla de «condeno la violencia venga de donde venga» para evitar señalar a los socios del Gobierno socialcomunista que son quienes brindan apoyo a las jaurías independentistas.

«Cualquier tipo de acoso, persecución o presión en esos términos tiene que ser absolutamente condenable porque todos debemos poder expresar nuestra opinión con libertad y cuando hay gente que lo restringe está atacando los cimientos de la democracia», ha explicado el ministro comunista en una entrevista en TVE.

Garzón se limita a condenar «cualquier tipo de acoso» en un caso tan indignante como el brutal linchamiento al que el supremacista separatismo en Cataluña está sometido un niño por el simple hecho de que sus padres quieren que se cumpla la sentencia que obliga a su colegio a impartir el 25% de las clases en español.

Además el ministro de Consumo dice no entender a los padres. Asegura que «el español no está en peligro, sino que goza de enormes privilegios frente a otro tipo de lenguas, no solo la catalana, que hay que proteger y preservar como minoritarias». Es decir, no comparte que al menos el 25% de las clases en Cataluña sean impartidas en castellano como ha dictaminado la Justicia.

Para Garzón esto son «polémicas» que son «instrumentalizadas por la derecha que tiene una obsesión con una visión chiquitita de España en la que solo caben unos pocos y eso enturbia la circunstancia».

En su opinión, lo que hay que hacer «es canalizar esos debates dentro de instrumentos políticos y eso quiere decir política, ni resoluciones judiciales, ni muchísimo menos el acoso, ni ningún tipo de coerción sobre esta familia para que pueda poder expresar sus opiniones, aunque no se compartan».