Fúster acusa al PP de hacer «hacer un paripé» para «copiar» las propuestas de Vox sobre inmigración

El portavoz nacional de Vox, José Antonio Fúster, ha dicho este lunes que «el bipartidismo» está muy nervioso y que el Partido Popular ha hecho este fin de semana «un paripé» para intentar copiar el discurso de Vox. «Hablan de gestionar la inmigración, el campo, pero la realidad es que el Partido Popular ya sólo sabe gestionar la estafa a sus votantes», ha dicho el dirigente de la formación conservadora en referencia a la reunión del PP celebrada este fin de semana en la Región de Murcia.

Durante una rueda de prensa tras el Comité de Acción Política de Vox, Fúster ha asegurado que Alberto Núñez Feijóo lo que está haciendo es preparar un nuevo pacto con el PSOE. «Son lo contrario a una alternativa porque representa la misma estafa que Pedro Sánchez por eso pactaron con él hace un año repartir menas por toda España sacando a Vox de los gobiernos regionales», ha continuado.

Esta misma línea el portavoz de la formación que dirige Santiago Abascal ha recordado que la presidenta de la Comunidad de Madrid, sobre la que ha dicho que «es una maestra en el arte de disfrazarse de Vox», dijo que acoger a menores marroquíes y argelinos «es una obligación legal y moral». Unas palabras que han sido duramente criticadas por el dirigente de Vox al afirmar que lo moral «es defender las fronteras, lo moral es defender la seguridad de las mujeres españolas, lo moral es darle un futuro a los jóvenes» y que la equidistancia que escenifica el PP de Feijóo no es moral.

Fúster se ha preguntado que ha cambiado ahora en el PP para proponer medidas contra la inmigración ilegal. «¿Una revelación, una caída del caballo? No, las encuestas», ha dicho. «Las encuestas que dicen que el 80% de los españoles quieren que se vayan todos los inmigrantes ilegales y todos los legales que cometan un sólo delito», ha señalado.

Por otro lado, Fúster ha criticado que el PSOE, al que tacha de «mafia criminal», haya pedido una fiscalización especial de su fundación justo cuando el Tribunal de Cuentas ya ha examinado sus estados contables y «constata que no ha habido ningún incumplimiento ni ninguna incidencia». «Esta petición del Partido Socialista es doble o triplemente ridícula», sostiene.

A su juicio, el bipartidismo «está nervioso» e incluso «desesperado». «La desesperación es mala consejera», ha avisado, preguntándose si el Tribunal de cuentas ha fiscalizado «los pagos a las prostitutas de la mano derecha de Pedro Sánchez», por José Luis Ábalos, o el trabajo de la asesora de Begoña Gómez o los meses que el hermano del presidente estuvo «escondido» en Moncloa.