La Fundación de Toro de Lidia reta a Urtasun y publica un libro con 51 periodistas hablando de toros

La Fundación Toro de Lidia (FTL) ha lanzado la edición de un libro inédito en el mundo de las letras taurinas, logrando reunir a más de medio centenar de firmas reflexionado en libertad sobre tauromaquia. El volumen se llama 51 periodistas hablan de toros y coincide su publicación con el desplante que el ministro de Cultura ha hecho al polifacético Ignacio Sánchez Mejías.

Mientras Ernest Urtasun, junto con el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, han vetado a Sánchez Mejías del homenaje a la Generación del 27 por torero –pese a ser una pieza clave en este nutrido grupo de poetas– la Fundación Toro de Lidia, presidida por el ganadero Vitorino Martín, ha apostado por una estrategia complementamente distinta para poner en valor a la fiesta nacional.

Se trata de la publicación de un libro periodístico coincidiendo con la celebración del I Congreso de Tauromaquia Villa de Madrid, sobre Prensa y Toros, celebrado este martes en el Auditorio Caja de Música –en Plaza Cibeles– y que ha desbordado las expectativas de la organización al completarse el aforo y tenerlo que retransmitir también vía streaming.

«La relación entre prensa y toros, que decayó a inicios del siglo XXI, vive hoy un notable resurgir, con más medios y autores de calidad, en lo que puede considerarse una nueva edad de oro», explican desde la FTL, subrayando el papel de la prensa en la defensa y difusión de la tauromaquia.

Con esta iniciativa, desde la Fundación señalan que se reafirma «el liderazgo de Madrid como epicentro internacional del toreo, pone en valor la labor de los profesionales de la información y apuesta por fortalecer la presencia de la tauromaquia en los medios de comunicación».

El libro cuenta con la colaboración de la Comunidad de Madrid, y se puede adquirir tanto en Amazon como en la mítica Librería Rodríguez –situada en la plaza de Las Ventas–, tras la presentación por Vicente Zabala de la Serna y Alfonso J. Usía, en la Cervecería Alemana, lugar emblemático de la cultura literaria madrileña y especialmente para el mundo del toro. Su dueño, Ramón González, era muy aficionado a la fiesta.

Los 51 periodistas que conforman el repertorio de profesionales pertenecen a diversos medios de comunicación y especialidades, es decir, no todos son informadores taurinos, pero todos ellos comparten la misma pasión por este arte. Precisamente esto es lo que ha buscado la Fundación, que periodistas no dedicados a la información taurina escriban sobre ello.

«Podría considerarse intrusismo pero lo que tiene de importante este libro es que los que nos dedicamos a este mundo, no os consideramos intrusos, sino todo lo contrario, nos satisface compartir líneas con vosotros, estas columnas apuntalan nuestro trabajo ampliando el foco», asegura Zabala de la Serna, prologuista del libro, y jefe de la sección Toros en El Mundo.

Luis María Ansón, Agustín Pery, Paco March, Francisco J. Martínez, Jesús Nieto Jurado, Fernando del Valle Lorenci, Federico Jiménez Losantos, Ramón Pérez-Maura, Julián Quirós, Antonio Lucas, Andrés Amorós, Iñaki Ellakuria, Andrés Cárdenas, Paula Ciordia, Jorge Bustos, Hughes, Rubén Amón, José F. Peláez, Luis Sánchez-Moliní, Juanma Lamet, Luis Enríquez, Jesús Fernández Úbeda, José Aymá, María José Solano, Francisco Pascual, Carlos Mayoral, Teodoro León Gross, Javier Fernández-Mardomingo, John Müller, Ramón Rozas, Chapu Apaolaza, Alfonso J. Usía, Joaquín Luna, Eva Díaz Pérez, Carlos Navarro Antolín, Emiliana Landaluce, Víctor Lenore, Begoña del Teso, Pablo Martínez Zarrachina, Rosa Belmonte, Alberto García Reyes, Diego S. Garrocho, Vicente Ruiz, Beito Rubio, Karina Sainz Borgo, Juan Fernández-Miranda, Rebeca Argudo, Jesús García Calero, Joaquín Manso y David Gistau, hablan de toros en este nuevo ejemplar de la Fundación.