Paco Nuñez: «Que Page no haya ido a las Cortes para hablar sobre la DANA es algo deleznable y condenable»

Francisco Núñez Núñez (Albacete, 1982) es el presidente del PP en Castilla-La Mancha, partido que lidera la oposición en una región donde gobierna el socialista Emiliano García-Page, un líder regional que ha destacado por hacer el papel de díscolo dentro del PSOE de Pedro Sánchez. Núñez señala que el presidente castellanomanchego gobierna de espaldas a los ciudadanos de la comunidad autónoma al no dejarse controlar por las cortes autonómicas. No sólo esto sino que el presidente de los populares lamenta que Page ni siquiera acudiera a las Cortes regionales cuando se celebró el debate sobre la DANA para poner en común las soluciones a esta catástrofe natural. «Es una falta de respeto sin precedentes, es algo deleznable y condenable», dice durante una entrevista concedida a OKDIARIO.

Para Núñez la actitud del presidente de Castilla-La Mancha es «una puesta en escena» y que a pesar de que quiera venderse como un verso suelto dentro del PSOE esto en realidad no es así. «La realidad es que cada vez que ha habido una sola votación, los socialistas de Castilla-La Mancha han votado con Sánchez. Cuando se ha tenido que votar la amnistía, los diputados socialistas de Castilla-La Mancha han votado a favor», recuerda el presidente del PP en la región.

P.- ¿Cómo está la situación en Letur?

R.- Es verdad que la catástrofe natural que ha sufrido nuestro país, especialmente en Levante y especialmente en Valencia, es terrorífica. Y de aquí arranco esta intervención con mi solidaridad con el pueblo valenciano y, por supuesto, con el pueblo de Castilla-La Mancha y con mi pésame a todos los que han sufrido la pérdida de un ser querido. Muchos municipios de Valencia han quedado arrasados pero como bien decías, Castilla-La Mancha también ha sufrido el golpe de la DANA, especialmente Letur también Mira y otros municipios de la serranía conquense, como Garaballa, Landete y también algunos municipios de la comarca de Molina de Aragón, en Guadalajara. Más de un centenar de municipios de Castilla-La Mancha han sufrido daños en distintas medidas, pero el lugar epicentro de la DANA fue Letur, donde hubo seis fallecidos. También una persona mayor fallecida en Mira, Cuenca. En total ha habido siete fallecidos en Castilla-La Mancha. Desde hace 20 años, en que se produjo un terrible incendio forestal en Guadalajara, en el que murieron 11 personas del Servicio de Extinción de Incendios, no ha habido una desgracia natural de tal calibre y con tanto número de pérdidas humanas en Castilla-La Mancha como esta DANA.

P.- ¿Era evitable?

R.- Yo creo que fallaron cosas. Es evidente que han fallado algunos protocolos y que ha fallado la coordinación. Creo que se ha fallado en la forma en la que se interrelacionan las distintas administraciones. Y todo esto hay que revisarlo. Yo creo que hay que ir por orden. En primer momento yo estuve en Letur y en Mira y creí que lo importante, y en aquel momento lo hicimos, era apoyar al gobierno de turno para estar todos a una en parar esta tragedia, en atender a las víctimas y en recuperar los cuerpos. En segundo lugar, hemos estado ofreciendo soluciones a través de fondos europeos, a través del Fondo de contingencia. Por cierto, todas las soluciones que hemos ofrecido han sido rechazadas por el gobierno de Page. Parece que nada de lo que le hemos propuesto, ni utilizar el fondo de contingencia, ni acudir al Fondo de Solidaridad Europeo, ni pedir el Fondo de Reserva para para la PAC, para agricultores y ganaderos afectados le ha valido al Gobierno de Page.

P.- Si tienen suerte de encontrar dinero en el Fondo de Contingencia porque OKDIARIO ha publicado que mucho de ese dinero se lo ha gastado el Gobierno de Pedro Sánchez en financiar a partidos políticos…

R.- En Castilla-la Mancha el fondo de contingencia tiene un importe hábil, según aparece en la cuenta general, de 14 millones y medio de euros. Le hemos pedido al gobierno de Page que lo emplee en pagar las casas que se han caído, en pagar vehículos, en pagar negocios… Y el Gobierno de Page ha dicho que no. A día de hoy, las familias que han perdido su casa, que han perdido su coche o que han perdido su negocio, todavía no han recibido una ayuda económica. Y el fondo de contingencia bien podría servir para iniciarlo.

P.- ¿Se podría haber hecho mejor?

R.- Había que atender a las víctimas. Había que localizar los cuerpos desaparecidos. Y ahora hay que iniciar la reconstrucción. Y desde el Partido Popular hemos estado volcando ideas, hemos hablado con Europa, hemos hablado con nuestra Secretaria de Asuntos Europeos para conocer cuáles eran las distintas vías de ayuda. De hecho, y esto no es una cuestión menor, el jueves hubo un pleno en las Cortes de Castilla-La Mancha y Page no apareció. No es que no tomara la palabra, es que cuando las Cortes de Castilla-La Mancha se reunieron para hablar de la DANA, de qué se había hecho bien, de qué se había hecho mal, de qué protocolos habían funcionado, de cuáles se podían cambiar. Pero, sobre todo, para hablar de cómo podíamos iniciar las tareas de reconstrucción, de Letur de Mira o del resto de municipios afectados de la comarca de Molina, de la Serranía Conquense, de la Sierra del Segura. Cuando el Parlamento castellano-manchego se reunió para hablar de la DANA, el presidente no apareció.

P.- ¿Qué tenía que hacer más importante?

R.- Pues, no ha dado ninguna explicación, pero a mí me parece una falta de respeto sin precedentes al Parlamento y a la democracia castellano-manchega, pero sobre todo a los afectados por la DANA, a quien su presidente, el señor Page, el día que en el pleno de su Parlamento se hablaba de la DANA, decidió dar la espalda y no aparecer. Me parece, desde luego, algo deleznable y totalmente condenable.

P.- ¿Qué explicación le iba a exigir a Page en el Parlamento?

R.- No utilicé mi intervención en el pleno para pedir explicaciones. Eso ya llegará cuando toque. Utilicé mi intervención en el pleno para ofrecer soluciones. Yo ofrecí al presidente de la Junta de Castilla-La Mancha un paquete de soluciones para la reconstrucción de los municipios afectados para las ayudas económicas a las personas afectadas y para recuperar la economía productiva, especialmente vinculada con la agricultura que ha sido desolada en la región. Y todas esas propuestas fueron rechazadas porque Page sí acudió a votar. Acudió a votar, que no a todas y cada una de las propuestas del Partido Popular.

P.- ¿Qué podemos esperar de Page en el Congreso del PSOE?

R.- Yo le preguntaría a García-Page si piensa seguir apoyando a Pedro Sánchez con todo lo que está pasando. El sábado 80 representantes del Partido Socialista de Castilla-La Mancha con Page a la cabeza van a viajar a Sevilla. Y la pregunta es muy sencilla ¿va la delegación socialista de Castilla-La Mancha con Page a la cabeza a votar a favor de Pedro Sánchez este fin de semana? Porque, no nos engañemos, si Page vota a Sánchez y la delegación socialista de Castilla-La Mancha vota a Sánchez, este fin de semana serán cómplices del sanchismo. Estarán respaldando con su voto todas las tropelías que Pedro Sánchez está llevando a cabo en nuestro país. Pero le digo más, si la delegación socialista de Castilla-La Mancha este fin de semana apoya a Pedro Sánchez en el Congreso Federal, Page se habrá quitado la careta por siempre. Ya nunca más podrá ir de socialista bueno que se enfrenta a Pedro Sánchez.

P.- Es que dice García-Page que Aldama lo único que quiere es hacer daño…

R.- Me sorprendió mucho cuando Page dijo que Aldama solamente quería hacer daño y que no daba credibilidad a las palabras de Aldama. Cuidado. Porque claro, estamos hablando de que la UCO dice que las palabras de Aldama son creíbles y Page dice que no le da credibilidad. Claro, cualquier español tiene que decidir a quién cree, si a la UCO o a Page. Ha dicho dos cosas que a mí me parecen sorprendentes. La primera, que cree que Aldama solamente quiere hacer daño a Sánchez y que no le da credibilidad a las palabras. Y la segunda es que ha dicho, a través de la ejecutiva regional del PSOE, que dan su apoyo incuestionable e inequívoco a Pedro Sánchez para seguir siendo el secretario general del PSOE en nuestro país. Por lo tanto, si Page consuma estas palabras, si el sábado Page y los socialistas de Castilla-La Mancha votan a Pedro Sánchez en el Congreso Federal de Sevilla, lo que estarán haciendo es respaldar toda la política sanchista, quitarse la careta por siempre y convertirse al sanchismo a todos los efectos, porque con su voto, con el voto de los socialistas de Castilla-La Mancha, le habrán pedido a Pedro Sánchez que continúe cuatro años más. Cuatro años más de corrupción, cuatro años más de escándalos, cuatro años más de división, cuatro años más de tensión, cuatro años más de un sanchismo que no se merece ninguno de los españoles.

P.- Aldama ¿no se llevó nada de Castilla-La Mancha? No sé si hay algún contrato por ahí perdido que se haya quedado en el cajón…

R.- Hemos conocido de Aldama que en época de pandemia anduvo tratando de hacer negocios en el aeropuerto de Ciudad Real y por ahí querían introducir mascarillas y demás. Nosotros, es cierto que estamos siendo muy cautos, estamos dejando trabajar a la Justicia. Pero bueno, todo apunta a que hay una presunta trama de corrupción tremendamente grave en el entorno del presidente del Gobierno.

P.- Entonces, ¿no nos hacemos muchas esperanzas con Page? Porque es díscolo por la mañana y sanchista por la tarde…

R.- Es una puesta en escena al final. Page trata de dar una imagen en los medios de comunicación, especialmente aquí en Madrid, y trata de dar una imagen a los castellano-manchegos de que se enfrenta con Pedro Sánchez. Pero, la realidad es que cada vez que ha habido una sola votación, los socialistas de Castilla-La Mancha han votado con Sánchez. Cuando se ha tenido que votar la amnistía, los diputados socialistas de Castilla-La Mancha han votado a favor. Los diputados de Castilla-La Mancha han votado los indultos o cuando se ha hablado de la financiación singular para el separatismo catalán, los diputados socialistas de Page han dicho que había que votar esa financiación singular para Cataluña. Pero es que le digo más, Page, él mismo en una entrevista, decía que si había que pactar con Bildu y si no quedaba más remedio, pues habría que hacerlo. Al final, Page se convierte al socialismo de Sánchez como uno más. Mire, Page tiene Castilla-La Mancha sometida con la tercera mayor presión fiscal de nuestro país. Page es el único presidente que no se somete a sesión de control.

P.- ¿Y eso por qué?

R.- Porque el reglamento no recoge expresamente la sesión de control y Page no aparece por el Parlamento para que se le pueda preguntar. Es el único presidente al que no se le puede preguntar en el Parlamento castellanomanchego. No hay sesión de control al Gobierno de Castilla-La Mancha porque no hay sesión de control al presidente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Altos impuestos, poca ambición, poca ilusión y pocas ganas de mejorar.

P.-¿Qué impuestos altos se están pagando?

R.- Nosotros seguimos siendo una de las pocas autonomías en las que se paga el impuesto de sucesiones y donaciones. Page se niega continuamente a bajar el tramo autonómico del impuesto de la renta y acaba de poner en marcha un nuevo impuesto al agua. Un impuesto al agua por el que a partir de enero le va a meter la mano en el bolsillo a todas las pymes, a todos los autónomos, a todos los agricultores y ganaderos y a todas las familias de Castilla-La Mancha y aspira a recaudar cerca de 70 millones de euros. Por lo tanto, estamos hablando de un gobierno que crea nuevos impuestos, que no quita ningún impuesto. Hoy, Castilla-La Mancha es un modelo de un coste de oportunidad perdido. Mire, todos vemos aquí en Madrid como la economía funciona de maravilla. Cómo la presidenta Díaz Ayuso ha conseguido que haya una economía productiva, un lugar donde se pueden recibir fondos de carácter internacional para invertir en la Comunidad de Madrid, Baja fiscalidad, amplia libertad y agilidad burocrática.

Madrid, gracias al impulso del Partido Popular y de la presidenta Díaz Ayuso y del alcalde Martínez Almeida, está consiguiendo ser un foco de atracción de inversión extranjera sin igual en toda Europa. El Gobierno de Page Gobierna de espaldas a la Comunidad de Madrid. Page, lejos de querer alinearse con la Comunidad de Madrid, asociarse con la Comunidad de Madrid y trabajar de la mano de la Comunidad de Madrid para generar sinergias productivas que beneficien la economía castellano-manchega da la espalda a Madrid. Da la espalda a Ayuso por puro sectarismo ideológico y porque no sé si por incapacidad o por estrategia política, que también puede ser. A Page no le interesa que Castilla-La Mancha crezca y avance a los niveles que podría hacerlo si estuviera mucho más asociada y mucho más coaligada con la Comunidad de Madrid.