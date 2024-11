El PP denuncia que Page se ausente del debate de la DANA y rechace las ayudas propuestas por Núñez

El PP de Castilla-La Mancha ha denunciado este jueves que el presidente de la Junta de Comunidades, el socialista Emiliano García-Page, no haya estado presente ni haya intervenido en el debate general que se ha celebrado en las Cortes regionales relativo a la DANA. Un debate en el que también se ha abordado la actuación del Ejecutivo autonómico en esta crisis, así como las ayudas previstas para las zonas especialmente afectadas el pasado 29 de octubre. «Nos parece muy grave la ausencia del señor García-Page», han señalado fuentes del PP.

Cabe recodar que hay dos localidades de esta región especialmente afectadas por la DANA del 29-O, como es el caso de Letur y Mira, donde murieron siete personas y se produjeron graves daños materiales al quedar tales municipios arrasados por el agua.

Por su parte, el presidente del PP de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha ofrecido al Gobierno de García-Page un amplio paquete de medidas destinadas a la recuperación de los municipios afectados en las comarcas de Molina de Aragón, la serranía conquense o la Sierra del Segura. Un plan que incluye, entre otros asuntos, la movilización de los 14,5 millones de euros del Fondo de Contingencia del Ejecutivo autonómico, cuya activación puede hacerse de manera inmediata; así actuaciones con cargo a los fondos europeos Next Generation.

Sin embargo, todas las medidas ofrecidas por el Partido Popular de Castilla-La Mancha al Ejecutivo de García-Page han sido rechazadas por los socialistas, al igual que ha hecho el Gobierno de Pedro Sánchez con el Plan Valencia presentado por el PP de Alberto Núñez Feijóo.

El presidente del PP de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha enfatizado que los afectados deben tener ayudas económicas «ya» por parte del Ejecutivo autonómico, al que ha instado a no hacer promesas sobre futuras ayudas que «llegarán o no llegarán». Además, Núñez se ha referido también la ausencia de García-Page en el debate sobre la DANA, lo que ha considerado un «desprecio» al Parlamento y a los cientos de damnificados.

Núñez ha recordado que el PP «hizo lo que había que hacer», que es «ponerse las botas, sacar barro y estar con la gente que lo estaba pasando mal». «Hoy no es un día para exigir responsabilidad, tiempo habrá, ya que el objetivo es llegar a acuerdos para que los castellanomanchegos puedan tener lo que se merecen de manera urgente y no con cargo al próximo presupuesto», ha declarado.

El presidente regional del PP ha destacado que los ciudadanos que han perdido su casa, su vehículo y su negocio «necesitan ayudas ya y no promesas», por lo que «se antoja difícil llegar a acuerdos con los que no quieren acordar», algo que demuestra Page «al no venir al debate», ha sentenciado.

Bonificaciones fiscales

Núñez ha insistido en sus propuestas para los afectados por la DANA. Entre ellas, poner en marcha el citado Fondo de Contingencia Regional para ayudar a los ciudadanos que «lo han perdido todo». También se ha referido a un paquete de bonificaciones fiscales para que los damnificados tengan ventajas «a la hora de pagar impuestos», y ha instado al Ejecutivo autonómico a reclamar a Europa el Fondo de Solidaridad para atender la emergencia; un cambio en los fondos de cohesión para que lleguen a los afectados; exigir al Gobierno de España que incluya a Castilla-La Mancha en el Plan de Recuperación o que los fondos Next Generation «cambien su destino para ayudar a las víctimas».

Además, Núñez ha reclamado a los socialistas que la Junta ayude a los agricultores y ganaderos con un plan de recuperación de caminos rurales e infraestructuras, así como hacer uso de la reserva de crisis de la PAC, que el Gobierno puede solicitar «si el agricultor y ganaderos ha tenido una emergencia sobrevenida».

Por su parte, ea portavoz del PP en las Cortes de Castilla-La Mancha, Carolina Agudo, ha indicado que si bien el Gobierno de García-Page pide unidad y colaboración frente a los efectos de la DANA, eso es lo que ha hecho el PP «desde el minuto uno». Agudo ha lamentado, al mismo tiempo, que su formación no haya obtenido respuesta a ninguna de sus propuestas, sobre todo a la de destinar los 14 millones del fondo de contingencia a los afectados.

La DANA provocó en Castilla-La Mancha la muerte de siete personas, 68 rescates -14 con helicópteros de la Guardia Civil y el resto a través de medios acuáticos de la Unidad Militar de Emergencias (UME)-, un total de 50.846 llamadas al Servicio de Emergencias 112 durante la activación del Meteocam y 346 incidentes con intervención asociados al temporal. En total, se vieron afectados 149 municipios de esta comunidad.