Formentera consolida un turismo de experiencias que conecta deporte, naturaleza y gastronomía

Durante mucho tiempo, Formentera ha sido identificada casi exclusivamente con el verano y el descanso junto al mar. Hoy, la isla avanza hacia una narrativa turística más amplia y coherente con su territorio, basada en experiencias que permiten descubrirla en cualquier época del año. Un modelo que se apoya en tres grandes pilares —deporte, astroturismo y gastronomía local— y que responde a una visión clara: atraer visitantes que buscan vivir el destino, no solo visitarlo.

El deporte como forma de conocer la isla

El calendario deportivo de 2026 refleja con claridad esta estrategia. Entre los meses de primavera, la isla acoge diferentes pruebas que combinan actividad física, paisaje y convivencia, atrayendo perfiles de visitante muy diversos y ayudando a dinamizar la temporada media.

Entre las citas más consolidadas figura la Vuelta BTT Formentera, que alcanzará su undécima edición. Esta prueba cicloturista, estructurada en dos etapas de unos 70 kilómetros, recorre el perímetro insular y se ha convertido en una referencia para los amantes del ciclismo. La presencia de embajadores como Óscar Pereiro y Enrique Morcillo refuerza el atractivo de una prueba que va más allá de la competición.

El deporte base también gana protagonismo con la llegada del Trofeo Formentera de Fútbol Base, que celebrará su primera edición entre el 3 y el 6 de abril. El torneo reunirá a 24 equipos en categorías sub-11 y sub-12, con más de 300 jóvenes participantes y cerca de 40 partidos. Este evento reunirá alrededor de 1.800 personas entre jóvenes deportistas, equipos técnicos y las familias de los jugadores. La organización incluye todos los aspectos logísticos —transporte, alojamiento y seguros—, consolidando a Formentera como destino de turismo deportivo familiar.

A este calendario se suma una novedad pensada para fomentar el espíritu colectivo: la Formentera 4×10K por equipos, prevista para el 9 de mayo. En esta prueba, cuatro corredores comparten un recorrido de 10 kilómetros con salida y llegada en La Savina, atravesando zonas de asfalto y caminos rurales junto a s’Estany des Peix. El formato incluye categorías variadas —femenina, masculina, mixta, familiar y de empresa— y ofrece a cada participante una plaza asegurada para la Media Maratón de Formentera 2027.

Mirar al cielo como experiencia turística

El segundo eje de esta estrategia es el astroturismo. El año 2026 marcará un punto de inflexión con la celebración de uno de los fenómenos astronómicos más espectaculares de las últimas décadas: el eclipse total de sol del 12 de agosto, que convertirá Formentera en uno de los mejores lugares de las Islas Baleares para su observación. Con motivo de este acontecimiento, está previsto un gran encuentro en el faro de Es Cap de Barbaria, un escenario emblemático de la isla.

A través del programa Formentera Mira al Cielo, la isla pone en valor uno de sus grandes activos menos visibles: la calidad de su firmamento, reconocida con la certificación Destino Turístico Starlight.

En 2026, el programa amplía su alcance incorporando actividades también en invierno, una época especialmente favorable para la observación astronómica por la mayor oscuridad nocturna y la estabilidad atmosférica. Las propuestas, desarrolladas junto a la Asociación Astronómica de Formentera, combinan divulgación científica y observaciones con telescopios en distintos puntos del territorio.

Además, la previsión de un próximo eclipse solar ha impulsado el diseño de una programación específica que incluirá sesiones guiadas y actividades al aire libre.

La gastronomía como relato del territorio

El tercer pilar de este nuevo modelo turístico es la gastronomía, entendida como una forma de contar la isla a través de sus productos y sus productores. El proyecto ‘De Formentera amb molt de gust’, impulsado por el Consell Insular y PIME Formentera, busca dar visibilidad a la cocina local y a los establecimientos que apuestan por materias primas de proximidad.

Pescado fresco, aceite, vino, miel y productos del campo forman parte de una propuesta que conecta al visitante con el sector primario y con la cultura culinaria de la isla. El programa se completa con rutas a bodegas y explotaciones agrícolas, contenidos audiovisuales sobre productores locales y vídeo-recetas elaboradas por cocineros de Formentera.

Un destino que suma experiencias

El reto, según el Consell Insular, es seguir desarrollando esta línea de trabajo en los próximos años, manteniendo el equilibrio entre actividad turística, preservación del entorno y bienestar de la comunidad local.

Formentera avanza así hacia un modelo que no busca crecer en volumen, sino diferenciarse por la calidad de sus experiencias y la coherencia de su propuesta.