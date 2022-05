La Fiscalía de Madrid ha solicitado el archivo de la denuncia presentada contra Pablo Casado y Teodoro García Egea por un delito de revelación de secretos cometido presuntamente en el espionaje a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

El Ministerio Público considera que la acusación formulada contra el ex líder del PP y su ex secretario general supone «un ejercicio de hipótesis y elucubraciones». Por ello, en un escrito remitido al titular del Juzgado de Instrucción número 19, solicita que la denuncia interpuesta por el abogado Esteban Gómez Rovira contra los ex dirigentes del PP por manejar datos fiscales y bancarios de Tomás Díaz Ayuso no se admita a trámite y sea archivada.

En concreto, el denunciante reclamaba que tanto Pablo Casado como Teodoro García Egea fueran llamados a declarar para explicar la procedencia de la información que desencadenó la crisis en el seno del PP que culminó con la dimisión de su líder. Se refería al denunciante a las aseveraciones de Casado en Cope, donde el entonces presidente de los populares afirmó que, a finales de verano, recibió «una información con datos fiscales y bancarios» sobre el presunto cobro de una comisión por parte del hermano de Isabel Díaz Ayuso. «Deduje que venía de alguna entidad pública, pero no le dije a Ayuso que procedía del Gobierno», señaló.

En base a esas declaraciones, para el denunciante «está fuera de toda duda que alguien, de forma ilegal, hizo llegar a la dirección nacional del PP información fiscal relativa al Tomás Díaz Ayuso, con infracción de la legislación relativa a la protección de datos, lo cual pudiera constituir más de un ilícito administrativo o penal».

No obstante, la Fiscalía descarta este extremo, al considerar que esta conclusión del denunciante está «carente de apoyo» o corroboración en hechos acreditados de cara a solicitar una diligencias de investigación «a los fines de corroborar sus sospechas, lo que resulta no ajustado a Derecho y debe conllevar su archivo». A este respecto, el Ministerio Público argumenta que en ninguna de las comparecencias ante la prensa de ambos políticos se llegó a exponer ni el cómo, ni cuándo, ni quiénes proporcionaron los supuestos datos fiscales y bancarios, «lo que implica numerosas incógnitas, pudiendo ser incluso información no verdadera», expone en su escrito, en el que además señala que ni el propio perjudicado ha formulado denuncia al respecto.

De este modo, la Fiscalía de Madrid concluye que el denunciante, «sobre la base de unas informaciones periodísticas», pretende que se practiquen diligencias penales para corroborar sus sospechas, «lo que implica insoslayablemente, la práctica de diligencias prospectivas o predelictuales, incompatibles con los principios que rigen en el Derecho Penal y por ende ilícitas».