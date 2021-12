El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), Fernando Simón, ha defendido este viernes desde Zaragoza recuperar ciertas restricciones propias del estado de alarma, como la limitación horaria y de movilidad, para atajar el auge de contagios de la sexta ola.

El experto de cabecera del Gobierno para la pandemia ha acudido a su Zaragoza natal para participar en la presentación de un cabezudo inspirado en él para unas fiestas populares. Según Simón, «hay que tener en la cabeza» la posibilidad de volver a implantar restricciones horarias y de movimiento a la ciudadanía. Es decir, aquellas en las que se basó principalmente el estado de alarma y el toque de queda de seis meses de duración que el Ejecutivo de Pedro Sánchez aplicó desde octubre de 2020 a abril de 2021.

Simón ha advertido que no ve necesario «obligar a muchas cosas» ya que la población «sabe lo que hay que hacer» frente a la covid, y aunque el pasaporte es «una herramienta más», no es «la clave» y existen alternativas para evitar riesgos cuando los tribunales no avalan su uso.

A este respecto, el funcionario ha recordado que la población mayor de 12 años está vacunada al 90 % aproximadamente y que la probabilidad de que alguien no vacunado vaya a un bar es pequeña, «una de cada diez personas».

Carga contra la hostelería

Simón ha vuelto a vincular los casos de covid que actualmente se registran en España con situaciones de contacto social que se dan en bares y restaurantes. Según ha advertido, aunque el grupo de entre 20 y 40 años tiene «buena cobertura vacunacional, es menor que otros grupos y son probablemente los que más van a los bares», por lo que el certificado covid «puede servir para eliminar algunos riesgos, pero no es la única alternativa».

No obstante, ha resaltado que España es uno de los países que ha conseguido mantener una evolución «aceptable dentro de lo malo» de la epidemia, con grandes periodos con relativamente pocas restricciones y frente a otros países en los que ha sido necesario implementar medidas más restrictivas.

No a la mascarilla en exteriores

Simón ha abogado por seguir manteniendo las medidas que son obligatorias, como el uso de mascarillas salvo en exteriores con distancia suficiente, y garantizar la máxima cobertura de vacunación siempre que sea posible y que es «probablemente la mejor medida que se puede aplicar ahora mismo contra el coronavirus» o evitar los ámbitos de mayor riesgo, como interiores mal ventilados y con acumulación de personas.

Y ha recordado, además, que la situación es «diferente» a la de hace unos meses, con coberturas muy altas de vacunación en España que reducen la probabilidad de hospitalización «mucho», la probabilidad de ingresar en UCI «muchísimo» y la letalidad «también muchísimo».