Las feministas de Madrid han marchado de nuevo divididas en la manifestación de este 8M. Por un lado, ha transcurrido la oficial (la de Begoña Gómez, las ministras y las ex ministras de Podemos) y por otro, la alternativa. En la primera, convocada por la Comisión 8M, se han escuchado diversas proclamas contra Israel. La pancarta principal llevaba el lema «Patriarcado, Genocidios, Privilegios #SeAcabó».

La ley trans y el apoyo a la prostitución han sido este año los puntos de fricción para que las feministas volvieran a manifestarse divididas este 8M. Las feministas convocadas por Comisión 8M han recorrido las calles de Madrid coreando lemas como «¡no estamos solas, faltan las asesinadas!», «¡con ropa, sin ropa, mi cuerpo no se toca!» o «¡estamos hasta el culo de tanto machirulo!».

Proclamas en la manifestación del 8M

Entre sus reivindicaciones, han gritado «contra el patriarcado», los genocidios y los privilegios, así como contra el negacionismo de las violencias machistas, el «recorte» de recursos en los centros de atención de violencia de género en la Comunidad de Madrid y la lógica «neoliberal». Además, destacan que luchan por los derechos de «todas y todes».

La marcha ha salido pasadas las 19:15 horas desde Atocha, con muchas participantes portando carteles en los que se han podido leer mensajes como «los violadores existieron antes que las minifaldas».

La ex ministra de Igualdad, Irene Montero, y la ex ministra de Agenda 2023, Ione Belarra, han participado en esta manifestación del 8M. Montero ha asegurado que «las calles se van a llenar de mujeres diciendo que esto no ha hecho más que empezar». «Hermanas, amigas, no hemos hecho más que empezar y vamos a conseguir aún mucho más y vamos a ir aún mucho más lejos», ha señalado frente a «los machistas que quieren recortar en derechos de las mujeres» pero también frente a quienes dicen que no se puede, que hay que conformarse, que no se puede seguir avanzando en derechos, que se ha ido demasiado lejos.

Montero ha insistido durante la manifestación en que el principal mensaje del feminismo este 8M tiene que ser que con la paz. «Hoy nuestra acción política, nuestra cabeza, nuestros cuerpos están con las mujeres, las niñas, los niños palestinos, con ese pueblo de Palestina que está sufriendo un genocidio por parte del estado genocida de Israel, con la complicidad absoluta de Estados Unidos y de Europa», ha recalcado.

Manifestación alternativa del 8M

Por su parte, la manifestación alternativa, convocada por el Movimiento Feminista de Madrid, ha clamado contra la prostitución y la ley trans, impulsada por la ex ministra de Igualdad Irene Montero en la anterior legislatura. «¡Ser mujer no es un sentimiento!», «¡mi opresión no es tu identidad!», «¡Ley Trans. Misoginia y capital!», han gritado las feministas de base, consideradas clásicas o históricas.

Los manifestantes de esta marcha han dirigido cánticos contra la titular de la cartera de Igualdad, la socialista Ana Redondo. «¡Escucha, ministra: Aquí está el movimiento feminista!», le han recordado a Redondo, que ha optado por acudir a la convocatoria de la Comisión 8M.

Pasadas las 19.10 hora al grito de «¡el feminismo es abolicionista!», las manifestantes han pedido «acabar con la brecha salarial» y han proclamado: «¡Manolo, Manolito, la cena tú solito!», al tiempo que han defendido que sus cuerpos «no se venden» y sus vientres «no se alquilan».

Sus reivindicaciones, las mismas que en 2023, han incidido en el refuerzo de las políticas públicas en la lucha contra la violencia machista y los feminicidios; así como en la abolición de la prostitución y el fin de la pornografía que «perpetra, promueve y banaliza la violencia sexual a un lado y otro de una pantalla».

También han defendido un feminismo internacionalista y que «ninguna tradición está por encima de los derechos de las mujeres», al tiempo que han exigido políticas públicas contra la brecha laboral entre mujeres y hombres, la defensa de sus derechos sexuales y reproductivos y su oposición a la «explotación reproductiva y el mercado de óvulos», en referencia a la gestación subrogada. Se oponen, asimismo, al «borrado» de las mujeres y a la «idea reaccionaria del cuerpo equivocado».

Tras una pancarta bajo el lema «la prostitución no es un trabajo. ¡Abolición ya!», las manifestantes han comenzado a marchar desde la plaza de Cibeles hacia la Gran Vía madrileña entre cánticos como «que viva la lucha de las mujeres», «ninguna mujer nace para puta» o «cuidado, puedes tener un putero a tu lado». «La prostitución es violación», han gritado.