Feijóo unificará en la ponencia del PP la corriente liberal de Ayuso y la social de Moreno Bonilla

El Partido Popular ha puesto en marcha toda la maquinaria para su congreso nacional que se celebrará los próximos días 4, 5 y 6 de julio. El equipo que dirige Alberto Núñez Feijóo ya tiene preparadas las bases de la ponencia política que recogerá todas las sensibilidades del partido. En particular, los dos matices que conforman la corriente liberal de Isabel Díaz Ayuso y la componente social del andaluz Juan Manuel Moreno Bonilla, la que incorporó con éxito en sus filas regionales –por convicción, necesidad práctica o ambas dos– para acabar con el régimen de 40 años de ininterrumpidos gobiernos socialistas.

Fuentes del PP consultadas por OKDIARIO apuntan a que el texto que se llevará al congreso del partido, que debe ser presentado antes del próximo 16 de junio, tendrá sin lugar a dudas un corte «muy liberal» pero que no se alejará de la esencia misma del propio partido y tendrá también firmes compromisos sociales.

Con ello, se daría luz a una ponencia que recogerá bajo un mismo espacio las dos sensibilidades del PP: que encarnan de forma protagonista los dos principales barones populares, Díaz Ayuso y Moreno Bonilla.

Este pasado martes, el encargado de la Comisión Organizadora del XXI Congreso del PP, Alfonso Serrano, despejó cualquier atisbo de temor a la apertura de ningún debate. «No tenemos ningún miedo», apostilló añadiendo que el cónclave serviría para abordar los temas que más preocupan a los españoles.

En la misma línea se ha manifestado también el propio Feijóo. «Sólo a los políticos pequeños les incomodan los debates o la opinión de sus compañeros», señaló el líder del PP ante los suyos en la reunión de la Junta Directiva Nacional. «El debate nos estimula y nos ilusiona», destacó.

Sin margen de maniobra

Según ha podido saber este medio, los ponentes del congreso «no van a tener mucho margen de maniobra». El presidente del PP ha encargado la defensa de la ponencia política a Alma Ezcurra, próxima a Ayuso y directora del Think That cercano a la ideología del PP, Reformismo XXI. A ella, se suma también la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca.

Tanto el presidente andaluz como el de la Junta de Castilla y Léon, Alfonso Fernández Mañueco, son otros dos de los encargados de defender este dictamen político en el congreso del PP.

Lo cierto es que en el partido hay disparidad de opiniones sobre lo que puedan proponer unos u otros de los seleccionados. Así como si defenderán un texto previamente definido o, al menos, que tenga ya establecidas las líneas del proyecto de Feijóo.

Unos apuestan por la delegación de la ponencia en Ezcurra para así reflejar los ideales de ala más liberal del partido. Otros, apuntan al papel de los presidentes autonómicos que, en aras de arrancar una campaña electoral en sus respectivas comunidades, sería decisivo.

En el entorno de ambos dirigentes autonómicos señalan que «son los que más se juegan». «No van a dejar que nadie les meta un gol en un tema sensible electoralmente», declaran. Tanto Moreno Bonilla como Mañueco son los siguientes con cita electoral en el calendario. No obstante, un adelanto de los comicios generales por parte del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, podría cambiar las fichas del tablero.