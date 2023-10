Feijóo: «Los únicos partidos con la amnistía en su programa quedaron 4º y 5º en votos en Cataluña»

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, recuerda que los dos únicos partidos que llevaron la amnistía en su programa para las elecciones generales del 23J quedaron en cuarta y en quinta posición en número de votos. «Si una mayoría de catalanes hubiese como prioridad la amnistía, los dos únicos partidos que la llevaban en su programa electoral no hubiesen quedado de cuarto y de quinto partido en votos en Cataluña», ha sostenido en alusión a ERC y Junts.

Feijóo lamenta que ERC y Junts sean los que «hablen por todos los catalanes» a pesar de no haber sido los más votados en Cataluña en los últimos comicios. No me cansaré de decir la verdad a los catalanes. Lo haré a los votantes del PSC, que otorgaron la victoria a un partido que hoy negocia lo contrario de lo que juró y perjuró en campaña; y a los de Junts, que no entienden que su voto sirva para aplicar las políticas económicas de Podemos», ha señalado este miércoles en el Fórum Europa Tribuna Cataluña celebrado en el Hotel Palace de Barcelona. Feijóo ha agradecido expresamente que entre los asistentes a su conferencia estuviera el ex presidente socialista de la Generalitat, José Montilla.

El líder del PP asegura que el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, es un «mero actor de reparto» en su investidura por sus negociaciones con los partidos separatistas que le exigen la amnistía. «El único protagonista de esta película es el independentismo, donde Pedro Sánchez es un mero actor de reparto esperando a que el director le diga si entra o no en escena», ha afirmado en alusión al líder de Junts, el fugado Carles Puigdemont. Los siete diputados de Junts en el Congreso son vitales para que Sánchez pueda salir investido.

Feijóo califica también de «mascarada» la investidura del dirigente socialista, para la que todavía no hay fecha en el Congreso. «Se establecen líneas rojas, se firman acuerdos para un gobierno de coalición, pero todo forma parte de una cierta mascarada para tapar la verdad, y esta es que los únicos protagonistas son los partidos independentistas; Sánchez es un actor de reparto», ha recalcado. «En una democracia normal, los condenados no redactan el Código Penal, ni los abogados de los acusados las amnistías», ha añadido.

«¿Cuáles de estos problemas empezarán a solucionarse con la amnistía o la autodeterminación? Ninguno. Ningún otro país europeo está enfrascado en cuestiones sobre las que se quiere hacer girar la investidura del candidato Pedro Sánchez», ha puntualizado en alusión a las condiciones impuestas por ERC y Junts para investir a Pedro Sánchez. «Que el Estado pida perdón a alguien que ha cometido un delito es un despropósito y es inmoral», ha añadido.

«Interés personal» de Sánchez

Para Feijóo, las negociaciones de Sánchez con los partidos separatistas que le piden la amnistía se basan en el «interés personal» del líder del PSOE. «No hay defensa del interés general, sino del interés personal de alguien que quiere ser presidente; no hay convivencia, sino conveniencia; no hay ética, sino aritmética; no hay más convencimiento que mantenerse en el poder a cualquier precio», ha lamentado.

Alberto Núñez Feijóo ha criticado también «la espiral de mentiras intensivas» que ha realizado el independentismo para «dañar» la economía, la sociedad y las instituciones catalanas. «Cataluña necesita una revolución de la verdad y una revolución de la política de la verdad. Siempre defenderé que los ciudadanos merecen la verdad, y más cuanto cuando los tiempos son duros», ha enfatizado.