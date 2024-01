Feijóo: «Si hubiese sabido que la política es esto no me habría dedicado a ella, me siento atónito»

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado tras las votaciones de los decretos, que «llevo mucho tiempo en política y si hubiese sabido que la política consistiría en lo que he vivido en los últimos tiempos meses, en los últimos días y en las últimas horas, yo no me hubiese dedicado a la política». El líder de la oposición comenzó su valoración con esta reflexión.

Feijóo se explicó argumentando que «me siento, como la mayoría de los españoles, atónito ante la situación de mi país, y me siento como la mayoría de los españoles preguntándome ‘esto qué es’, y como la mayoría de los españoles creo que mi país no se merece este esperpento de desgobierno en el que estamos sumidos todos».

Según el líder del Partido Popular, «el Gobierno, con independencia del resultado final de las votaciones, ha hecho el ridículo y lo ha hecho mercadeando con los derechos de todos los españoles sin saber los españoles qué es lo que hoy hemos entregado».

En una comparecencia en el Senado -donde se celebró el Pleno del Congreso al estar la Cámara baja en obras-, Feijóo ha denunciado que «el Gobierno no gobierna, sólo mercadea; no planifica, solo administra el caos; no gestiona los intereses generales, solo es una coalición de intereses personales», remarcó.

Así, el presidente del PP preguntó a Sánchez «cuánto será capaz de humillarse más» en esta legislatura y «cuánta extorsión será capaz de soportar para mantenerse en La Moncloa». «¿Cuánto ridículo más nos queda por ver?», planteó Feijóo.

«Hoy ha quedado demostrado que quien manda en el Gobierno es un presidente sin cartera», destacó Feijóo, refiriéndose a los dictados del líder de Junts, ex presidente de la Generalitat y prófugo de la Justicia española, Carles Puigdemont. «La acción del Ejecutivo de Sánchez viene marcada desde Ginebra o desde Bruselas: desde allí se ha decidido qué se aprueba, cómo se aprueba, cuándo se aprueba y cuánto durará esta legislatura», lamentó.