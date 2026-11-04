Feijóo promete que si gobierna presentará su primer Presupuesto en la primavera de 2027 y a finales de año el de 2028

Alberto Núñez Feijóo, líder del PP y candidato a la presidencia del Gobierno en las elecciones del 29-N, ha asegurado este miércoles que, si llega al Palacio de la Moncloa tras los comicios, presentará sus primeros Presupuestos Generales del Estado (PGE) en la primavera de 2027. Además, ha añadido que a finales de año hará lo propio con las cuentas públicas para 2028.

«A lo mejor si tuviésemos Presupuestos no hubiésemos tenido los 115 muertos», ha deslizado Núñez Feijóo sobre las tragedias de Urda y Adamuz. Además, destaca que el PP es «un partido de Estado» que sabe «gestionar» y cuenta con «experiencia de gobierno». Además, el dirigente del Partido Popular ha subrayado que, en este momento, España «necesita una reconstrucción nacional».

El líder del PP tiene «muy claro» cuál es su proyecto y el de su formación y que van a «trabajar» por él. Por ello, afirma que, si tiene la «responsabilidad» de gobernar tras las elecciones generales del 29 de noviembre, elaborará dos proyectos de Presupuestos en 2027, contrarrestando la ausencia de cuentas públicas por parte de Pedro Sánchez desde 2023.

«Yo presentaré el Presupuesto del año 27 en la primavera del año 27, y llegado al último trimestre del año 27, presentaré el Presupuesto del año 28», ha manifestado Feijóo en una entrevista en Antena 3, para recalcar que el Gobierno sanchista «lleva tres años y medio sin presentar ninguno».

Asimismo, el presidente del PP ha insistido en que hay que elaborar los presupuestos para afrontar la «reconstrucción nacional». En esta línea, Feijóo afirma que, «o tienes un partido que haya hecho Presupuestos Generales del Estado, o te vas a meter otra vez en el sanchismo de derechas».

Feijóo prevé un «vuelco político»

Núñez Feijóo ha advertido este miércoles a Pedro Sánchez de que en España también puede haber «vuelco político» en las elecciones del 29 de noviembre como el que se ha producido en Estados Unidos, donde los norteamericanos «han retirado la confianza» al presidente Donald Trump en las midterms. Por eso, aconseja al presidente del Gobierno que «tome nota» de lo ocurrido.

«El señor Trump ha perdido las elecciones. Los norteamericanos le han retirado la confianza en el Congreso y el Senado. El pueblo americano sabe lo que tiene que hacer y lo ha hecho», ha declarado Feijóo en la entrevista. Además, Feijóo ha señalado que las encuestas han acertado en Estados Unidos» y Trump «ha tenido un retroceso muy importante en las dos cámaras».

«Los demócratas han subido incluso en feudos tradicionales republicanos y por tanto que tomen nota porque si las encuestas americanas han acertado y también aciertan las españolas pues el 29 de noviembre habrá un vuelco político en España que en este caso afectará al presidente del Gobierno», ha añadido.