Feijóo pide en Grecia una «alianza europea» contra la inmigración ilegal: «Sánchez no tiene un plan»

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha pedido una «una alianza europea contra la inmigración ilegal» para hacer frente a las oleadas de irregulares que han llegado a los últimos meses a Europa, especialmente a España a través de Canarias, Ceuta o Melilla. Feijóo ha realizado esta petición tras haberse reunido este viernes en Atenas (Grecia) con el primer ministro griego, Kyriákos Mitsotakis, y con el ministro de Migraciones y Asilo, Nikos Panagiotopoulos. El presidente de los populares ha alabado la política migratoria llevada a cabo por el Gobierno griego, al tiempo que ha criticada a la realizada por el Gobierno de Pedro Sánchez. «Sánchez no tiene un plan. Su política migratoria, eso es la ausencia de una política migratoria», ha afirmado.

«Lamentablemente, hemos visto en nuestro país que la mayor llegada de inmigración irregular se produce cuando gobierna el PSOE, y esto no es una crítica, son los datos concretos. Y lo cierto y verdad es que nuestra política de inmigración es una política inexistente», ha recalcado Feijóo este viernes en declaraicones a los medios en la sede de la Presidencia del Gobierno Griego. El líder del PP lamenta que el Gobierno de Sánchez quiere repartir el problema de la inmigración irregular «entre las comunidades autónomas». «El Gobierno no es capaz de ofrecer un protocolo de actuación conjunta, no es capaz de conversar ni de negociar con las comunidades autónomas y lo único que intenta es repartir el problema entre todo el territorio de nuestro país. Eso no es una política migratoria, eso es la ausencia de una política migratoria», ha apostillado.

En presencia de los mandatarios griegos, Alberto Núñez Feijóo ha puesto en valor las medidas aplicadas por el Gobierno griego y por el vicepresidente de la Comisión Europea, Margaritas Schinas. «Grecia tiene una política de inmigración justa, austera y humanitaria. Y Grecia lleva trabajando en este asunto desde hace muchos años y con mayor rigor que España. Grecia sabe lo que quiere en materia de migratoria. El vicepresidente de la Comisión Europea, Margaritas Schinas, ha sido el ponente del Pacto Migratorio. Lo cierto y verdad es que Grecia considera que es uno de los problemas estructurales de su país. Y también, en consecuencia, Europa. Prueba de ello es que tiene un único responsable de Gobierno en materia de migración», ha esgrimido.

Medidas contra la inmigración ilegal

Por otro ello, el presidente del PP ha propuesta «una alianza europea contra la inmigración ilegal», al tiempo que ha avanzado que emprenderá una gira por el continente con el objetivo de defender «sus medidas para paliar la presión migratoria». El líder popular ha hecho alusión al acuerdo que selló este martes con el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, que prevé el traslado de irregulares a otros países de la Unión Europea.

En este sentido, ha enumerado otras medias como la movilización de Fondos Europeos para el control de fronteras, intensificar la vigilancia fronteriza, implicar a Frontex y apoyo de la Agencia de Asilo y diplomacia pública en los países de África.

Alberto Núñez Feijóo ha llamado también a reforzar la lucha contra el tráfico de seres humanos y el papel de Europol en su trabajo contra las mafias; incrementar los retornos de irregulares e incentivar su readmisión en origen; Concluir los nuevos acuerdos con terceros países de origen y tránsito y acelerar los acuerdos de cooperación al desarrollo con estos países.

«Las fronteras han de ser seguras, la frontera griega o española son fronteras europeas. Y por tanto, Europol, Frontex, los reglamentos para facilitar el retorno de la migración irregular la necesidad de cooperación en origen con los países de origen de esa migración y, sobre todo, atacar a las mafias que trafican con seres humanos», ha defendido en presencia de los mandatarios griegos.

Por último, Feijóo ha vuelto a cargar contra la «política de bandazos» del Gobierno de Pedro Sánchez para intentar frenar la inmigración irregular, haciendo alusión a las centenares de inmigrantes que siguen llegando en cayucos a las Islas Canarias. «La política griega no es una política de bandazos, sino que es una política firme, una política de Estado y que ha conseguido la sensibilidad de la Unión Europea. Sánchez lo único que intenta es repartir el problema entre todo el territorio de nuestro país. Eso no es una política migratoria, eso es la ausencia de una política migratoria», ha reiterado.