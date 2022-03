Alberto Núñez Feijóo ha decidido tomar las riendas del PP con plena coordinación con todos los barones para garantizar una transición sin sustos hasta la celebración y votación en el congreso extraordinario de 2 y 3 de abril. Por ello, este pasado fin de semana, ha certificado el contacto con los barones de forma directa y personal con cada uno de ellos para recabar cualquier inquietud de los líderes regionales y mantener un grado máximo de unidad en un partido cosido por las batallas internas abiertas hasta ahora por Teodoro García Egea.

Núñez Feijóo no ha confirmado aún su candidatura a la Presidencia del PP. Pero, pese a ello, está liderando ya la labor de destensar el partido y garantizar un camino tranquilo y sin sustos hasta el congreso extraordinario. Por eso, entre el viernes y el domingo ha mantenido contacto con el resto de los barones para captar cualquier inquietud y garantizar una coordinación y unidad máxima hasta el cambio de líder en las filas populares.

Fuentes conocedoras de esos contactos han destacado el cambio de clima y se han felicitado por el hecho de que haya cesado un ambiente de fuerte tensión implantado por el ya ex secretario general del PP, Teodoro García Egea, en la estructura interna y, sobre todo, provincial, del partido. El clima, de este modo, ha cambiado de inmediato. Y la coordinación y comunicación ha entrado en la estructura del partido para garantizar, precisamente, que la transición se realiza con unanimidad hacia la candidatura esperada de Feijóo.

Hay que recordar que, como publicó OKDIARIO, el presidente gallego puso una condición desde el primer momento para acceder a la Presidencia de la formación: que el paso fuese por unanimidad y sin enfrentamientos. Pese a ello, tal y como ha publicado este diario, García Egea no ha dejado de buscar candidatos alternativos. Pero, a fecha de hoy, lo cierto es que parece que el ex secretario general del partido no cuenta con candidatos de peso que se presten a romper la unanimidad en torno a Feijóo ni a desafiar el apoyo prestado por todo el resto de barones al líder gallego.

Un nuevo PP

Los territorios esperan, así, recuperar en el nuevo PP el poder que tenían antes de Casado, tras casi cuatro años de fuertes tensiones con Génova, especialmente con el hasta ahora secretario general, previas a una crisis que también sirvió para hacer explotar su descontento, como admiten fuentes populares. Y es que el plan de García Egea pasó desde el primer momento por restar poder a los barones autonómicos en base a una pinza tejida entre Génova y los presidentes provinciales.

En el futuro, parece ya nítido el nombre de Feijóo como líder nacional, pues en el PP no se plantean el escenario de que no dé un paso al frente, como ocurrió en 2018. Galicia y Andalucía parecen llamadas a cobrar relevancia en el PP pos-Casado y, de hecho, su tutela de la transición se ha observado desde el primer momento.

A falta de que lo decida la Junta Directiva Nacional, está previsto que el congreso se celebre en Sevilla. La elección de Andalucía no sería aleatoria, ya que es la próxima cita electoral fijada en el calendario y por lo tanto el primer reto ante las urnas al que se enfrentaría el partido con Feijóo como líder del PP. Los populares quieren descartar en las próximas semanas nuevos sobresaltos.

Varias fuentes dan por hecho que Feijóo será su nuevo presidente y aseguran que todo está atado en una transición que pretende salir rápido y bien de la «peor crisis de la historia» en la formación. De hecho, y como publica también OKDIARIO, cada barón ha designado a una persona de su confianza para supervisar el proceso de llegada hasta el congreso extraordinario.

Queda la incógnita de si se presentará alguna lista más para liderar el PP, pero en el partido consideran que en ningún caso sería un «peso pesado», sobre todo después de que Díaz Ayuso haya descartado, como siempre hizo, dar un paso al frente. Hasta el congreso extraordinario, la encargada de pilotar el día a día del partido será Cuca Gamarra en calidad de coordinadora general, cargo con el que asimila las funciones que ejercía Teodoro García Egea hasta su reciente dimisión como secretario general del PP. En este tiempo, Gamarra tendrá que abordar cuestiones relevantes como la guerra entre Rusia y Ucrania y la negociación abierta entre el popular Alfonso Fernández Mañueco y Vox para formar Gobierno en Castilla y León.