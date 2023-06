Feijóo exige a Sánchez que despida a su delegado: «Decir que Bildu ha salvado muchas vidas le inhabilita»

Alberto Núñez Feijóo cree que el delegado del Gobierno de Pedro Sánchez en Madrid queda «inhabilitado» por decir que Bildu «ha hecho más por España» que los «patrioteros de bandera en la pulsera» y que «ha salvado muchas vidas» con su aval al estado de alarma. El líder del PP ha afirmado en un mitin en Baleares que son unas palabras que avergüenzan a la mayor parte de los votantes socialistas y a la inmensa mayoría de españoles. «Hoy el delegado del Gobierno en Madrid ha dicho una cosa gravísima, probablemente lo más grave que hemos escuchado en democracia en los últimos años», ha agregado.

«El sanchismo se ha convertido en un movimiento político que no tiene ningún respeto por la verdad ni por los españoles», ha valorado Feijóo. «Decir que Bildu ha salvado muchas vidas en España es algo que lo inhabilita para seguir siendo alto cargo del Gobierno de España», ha lamentado el presidente del PP.

De esta forma, Feijóo se une a Isabel Díaz Ayuso y José Luis Martínez-Almeida que han pedido directamente la destitución de este alto cargo del Gobierno de España en la Comunidad de Madrid.

Antes de ser nombrado delegado del Gobierno en Madrid, el pasado mes de marzo, Francisco Martín había ocupado puestos de relevancia en la Presidencia del Gobierno. Licenciado en Ingeniería de Montes, dirigió la Secretaría General de la Presidencia del Gobierno -en sustitución de Félix Bolaños- y el Departamento de Planificación y Seguimiento de la Actividad Gubernamental, dos cargos estratégicos en el organigrama de La Moncloa. Su nombramiento como delegado del Gobierno en Madrid para sustituir a Mercedes González cuando fue designada directora general de la Guardia Civil, fue interpretado, de hecho, como muestra de la máxima confianza que el presidente socialista tiene depositada en él.

Tras la avalancha de críticas por sus palabras sobre Bildu, Martín ha tratado de calmar las aguas. En lugar de rectificar de forma tajante, Martín ha optado por excusarse. «A la vista de las informaciones que se vienen publicando, no me he expresado adecuadamente», ha trasladado Martín a Efe. «Lo que quería es recordar la continua deslealtad con la que las derechas han venido actuando desde el inicio de la legislatura, especialmente en los momentos más complicados», ha apostillado.