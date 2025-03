Feijóo exige a Sánchez un debate sobre el estado de la Nación para retratar a «un presidente zombi»

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha exigido a Pedro Sánchez la convocatoria del debate sobre el Estado de la Nación para que «retrate la soledad de un presidente zombi». En los seis años que lleva en La Moncloa, el líder socialista sólo ha convocado este debate una sola vez. Fue en julio de 2022.

«Somos el primer partido de España y seremos los primeros defendiendo la democracia, reivindicando los derechos y libertades de los españoles y superando esta regresión al pasado», ha sentenciado el líder del PP. Quien además ha sido tajante al insistir en la idea de que «la debilidad de este Gobierno, no puede derivar en la debilidad de nuestra democracia».

Ante el Comité Ejecutivo del PP celebrado este lunes en la sede nacional de su partido, Feijóo ha dejado claras sus posturas. Tres son las peticiones que ha realizado al presidente del Gobierno y que pasan, en primer lugar, porque Sánchez convoque el debate sobre el Estado de la Nación.

Feijóo ha recordado que el PSOE, en su autodenominado Plan de Acción por la Democracia, ya llevaba entre sus iniciativas la celebración anual del Debate sobre el Estado de la Nación. Una medida, que insisten en el PP, fue plagiada de sus propuestas.

«Ese debate trascenderá al Congreso y la mayoría social de este país recuperará la voz», ha recordado Feijóo. «Que no le quepa duda de que más pronto que tarde, nos encontraremos votando», ha insistido el líder del PP que recuerda ya se preparan para la denominada como «agenda del cambio» para el día de después de un «Gobierno que ya es sólo pasado».

Sin Presupuestos

Otra de las exigencias de Feijóo a Sánchez pasa por llevar ante el Congreso de los Diputados, «si lo tiene», su plan de Defensa. Para el presidente popular, el plan que Sánchez ha presentado ante el resto de líderes europeos en Bruselas, «no puede anteponerse a la democracia». Del mismo modo, que tampoco puede incumplirse la Constitución al no presentar un plan presupuestario ante la Cámara Baja. «Lleva lleva dos años sin presentar los Presupuestos Generales del Estado”, ha insistido el líder del PP. Las cuentas del año 2023 y 2024, ha recordado Feijóo, corresponden a partidas de gasto prorrogadas «que no presenta para que no se voten» ante la debilidad, tal y como ha recordado, del Gobierno de Sánchez para sacar adelante sus iniciativas parlamentarias.

En este sentido, Feijóo también ha recordado la amplia lista de iniciativas del Grupo Popular en el Congreso y que la presidenta del Cámara, Francina Armengol, en complicidad con los suyos, mantiene paralizadas. En total, 17 proposiciones de ley del Senado, donde el PP tiene mayoría, y 6 iniciativas del Congreso que están bloqueadas.