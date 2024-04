Feijóo acusa a Sánchez de «secuestrar a la Nación» por la estrategia «electoral y judicial» del PSOE

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha acusado este jueves al jefe del Gobierno, el socialista Pedro Sánchez, de «secuestrar a toda una Nación» para ponerla al servicio de la «estrategia electoral y judicial» del PSOE. Así lo ha manifestado el jefe de la oposición en una comparecencia ante los medios en Génova después de que Sánchez se haya tomado cinco días de reflexión para decidir su futuro tras la investigación judicial por corrupción abierta a su mujer, Begoña Gómez, sobre cuyos negocios no se inhibió el presidente del Gobierno.

«Todo parece indicar que el señor Sánchez ha puesto en marcha una operación de supervivencia política, para movilizar a la gente por compasión, no por su gestión», ha señalado Feijóo, afirmando que si el jefe del Ejecutivo se somete finalmente a una cuestión de confianza en el Congreso de los Diputados tendrá seguro el apoyo de sus socios, esto es, del «negocio» del independentismo.

Además, Feijóo ha criticado a Sánchez por no tener principios sólidos ni proyecto firme. «Como no puede gobernar por adhesión, pretende hacerlo por compasión. No lo permitamos», ha indicado.

En este contexto, ha considerado que ser presidente del Gobierno de España «claro que merece la pena», frente a las dudas que expresa ahora Sánchez por la investigación judicial sobre su mujer, como expresó ayer el líder socialista en una carta personal. «La pregunta no es si merece la pena ser presidente del Gobierno de España. La pregunta es si merece la pena hacerlo como usted», ha apuntado.

«Portavoz del ‘lawfare’»

Junto a ello, Feijóo ha enfatizado que «no hay dos Españas enfrentadas sino un presidente enfrentado a la realidad y a los valores democráticos». Además, ha recriminado a Sánchez sus ataques a jueces y periodistas. «A ojos de todo el mundo ya es el portavoz del lobby del lawfare», ha aseverado el líder de los populares, advirtiendo a Sánchez y a su mujer que «en España nadie está al margen de la ley, se apellide como se apellide».

Feijóo también ha advertido que Sánchez sólo aspira a «prolongar su agonía», por lo que ha censurado que «lleve a España a un bochorno nacional e internacional. ¡Ya basta!», ha apostillado.

«Ningún español puede abandonar sus obligaciones por su propio interés, su conveniencia puntual o para eludir sus responsabilidades. Mucho menos puede hacerlo el presidente del Gobierno», ha lamentado Feijóo.

Un presidente «fijo discontinuo»

Asimismo, ha asegurado que en ningún país existe la figura del presidente «fijo discontinuo», la misma que usa el Gobierno para rebajar la cifra de parados. Y ha exigido a Sánchez «cumplir con sus responsabilidades, que ahora pasan por dar explicaciones de manera inmediata sobre los casos de la presunta corrupción que afectan a su Gobierno, su partido y su entorno».

De esta manera, Feijóo ha aludido a tres investigaciones que hay abiertas sobre la trama socialista (caso Koldo-Delcy, el espionaje de Pegasus a su móvil y los negocios de Begoña Gómez) y ha subrayado que «quien está detrás de todo esto es la Justicia, no la oposición». «En todo caso, si hay un partido detrás de esto es el PSOE: el máximo y único responsable de los hechos», ha destacado.

«Nuestra responsabilidad se limita a exigir explicaciones sobre dudas que cada día se van acrecentando», ha sentenciado, lanzando un mensaje de «esperanza» a los españoles. «España requiere menos propaganda y más gestión», ha agregado.

Sobre la posibilidad de que Sánchez se someta a una cuestión de confianza, Feijóo ha opinado el líder del PSOE la podrá superar si se lo propone porque «el independentismo tiene ante sí el negocio que siempre ha soñado». Sin embargo, Feijóo ha avisado al jefe del Ejecutivo de que «al final se hundirá y lo hará en solitario».

Un «problema judicial»

Por su parte, el portavoz del PP en el Congreso de los Diputados, Miguel Tellado, ha manifestado previamente que «el problema de Sánchez no es el PP, sino la Audiencia Nacional y la Fiscalía». Así, ha remarcado que lo que pretende el líder socialista es «victimizarse», actuando además de un modo que nunca se ha visto a un primer ministro.

«Sánchez no tiene un problema político, tiene un problema judicial y es que su entorno está siendo investigado. En vez de desaparecer cinco días, lo que tiene que hacer es dar explicaciones», ha declarado el dirigente popular en una entrevista en Catalunya Radio.

«Tenemos un presidente a la fuga, un presidente más preocupado por los problemas judiciales que le persiguen que por resolver los problemas de nuestro país», ha denunciado Tellado.

Asimismo, el portavoz nacional del PP y vicesecretario de Cultura, Borja Sémper, ha criticado que Sánchez «tiene tendencia a poner el ventilador, culpar a los medios, a la judicatura y la oposición, cuando lo que hay que dar son explicaciones», ha reclamado.

Junto a ello, ha afirmado que Sánchez «no ha estado a la altura» de lo que se espera de un presidente de Gobierno. «Esto es una teatralización, no es razonable», ha manifestado Sémper en la cadena Ser.