A Federico Jiménez Losantos sólo le hace falta un minuto para acabar con Pedro Sánchez: «Geisha pintada…»

El periodista y presentador de EsRadio Federico Jiménez Losantos sólo ha necesitado un minuto para acabar con Pedro Sánchez este viernes por la mañana: «Ayer vieron ustedes una geisha de género aproximadamente masculino, pintada como una puerta, disfrazado de marinero tuberculoso. Era una especie de fantasía gay como las que hemos visto en muchas películas», ha destacado el periodista de esRadio en su espacio Es la mañana de Federico.

El periodista ha sido contundente tras la dimisión de Santos Cerdán como secretario de Organización del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) tras el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guarda Civil sobre la trama Koldo, ya convertida en el caso PSOE o el caso Sánchez. El documento apunta a una presunta financiación irregular del partido que sostiene el Gobierno. Los investigadores recogen cómo el fontanero Koldo García, ex asesor de José Luis Ábalos y próximo a Santos Cerdán, secretario de Organización del PSOE, contactó con un alto cargo del Ministerio de Transportes, encargado de las adjudicaciones de obra pública, para avisarle de que «desde la Gerencia del PSOE» le iban a pedir el «impuesto».

El presidente del Gobierno compareció desde Ferraz para dirigirse a la ciudadanía tras el demoledor informe de la UCO de la Guardia Civil, donde se relata a través de una transcripción de audios incautados en casa de Koldo García del reparto, entre otras actividades, de comisiones de adjudicaciones de contratos de obra pública. Entonces, Sánchez verbalizó su «enorme decepción» por lo sucedido, disculpándose y anunciando una auditoría externa sobre las cuentas del PSOE.

Federico Jiménez Losantos ha destacado que «ayer le pintaron, al geisho de la Moncloa, como una especie de raya que se pone en ballet. Está para verlo así como delgado y demacrado, como si fuera un cisne sin lago, para que se vea desde lejos. El problema de estar tan cerca de la televisión es que, inevitablemente, sale el maquillaje». Federico Jiménez Losantos ha zanjado sobre Pedro Sánchez es un «farsante» y «delincuente».

Federico Jiménez Losantos ha resaltado que «no hay manera de sacarle no ya una verdad, sino una frase que no sea mentira, falsa, un guión». El periodista ha explicado que Sánchez es «la dama de las camelias». A su juicio, solo necesitó «toser un poco y escupir un poco de sangre»: «Juana la Loca era cuerda al lado de lo de ayer, ¡qué decepcionado estaba! […] Cinco o siete veces fingió perdón. No, te perdonaremos después de cumplir tu pena».