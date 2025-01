Los familiares de víctimas del terrorismo de ETA han criticado el olvido al que el Gobierno de Pedro Sánchez está sometiendo a los que han sufrido la violencia etarra. Todo ello «mientras hacen 100 actos al año por la muerte de Franco», han lamentado. «No nos dejan hablar de ETA porque dicen que es pasado», ha aseverado Marimar Blanco, senadora del PP y hermana de Miguel Ángel Blanco, quien fuera concejal popular en la localidad vizcaína de Ermua y asesinado hace 29 años por ETA. La política popular ha participado en un acto de la asociación S’ha Acabat! este martes en Madrid junto a María San Gil, directora del Observatorio CEU de Víctimas del Terrorismo y vicepresidenta de NEOS.

San Gil ha asegurado que «ETA sigue viva» porque ha recordado que el «proyecto por el que han matado» aún se está llevando a cabo. En su caso, también vivió en sus carnes la violencia de la banda terrorista: fue concejal del PP en San Sebastián y, mientras comía con Gregorio Ordóñez, también edil en la capital guipuzcoana, el etarra Francisco Javier García Gaztelu, alias Txapote, mató a su compañero disparándole por la espalda. San Gil fue también la presidenta del PP del País Vasco.

Por su parte, Blanco ha rememorado también a las víctimas del campo de concentración y exterminio nazi de Auschwitz-Birkenau, en Polonia, en el 80 aniversario de su liberación. «Se podría trasladar a lo que ha pasado en el País Vasco», ha indicado la política del PP. Y ha asegurado que a pesar de que ahora ETA «no mata» tampoco les deja «vivir en paz».

Por otro lado, San Gil ha detallado que el consenso en la «defensa firme» del Estado de Derecho estaba extendido. Sin embargo, ha indicado que «desde 2004», con la llegada del socialista José Luis Rodríguez Zapatero a la presidencia del Gobierno, considera que se difuminó la «línea clara» entre «víctima y verdugo». Ha mencionado el que ha calificado como «mal llamado proceso de paz» que inició el entonces jefe de Gobierno y que, en su opinión, «dio oxígeno» a una banda terrorista «casi acabada».

En ese sentido, la vicepresidenta de NEOS ha recordado a Patxi López, portavoz socialista en el Congreso y ex lehendakari, que «llevó el féretro de Isaías Carrasco», concejal del PSOE en Mondragón asesinado en 2008 por el etarra Beñat Aguinagalde. «Qué hace con Mertxe Aizpurua», portavoz de Bildu en la Cámara Baja.

Marimar Blanco ha puntualizado que su partido votó a favor de la investidura del socialista para lehendakari porque era «lo que tenían que hacer». Sin embargo, ha lamentado que no cambió nada. Un ejemplo de ello fue el mapa del tiempo de la televisión pública vasca, en el que, hasta entonces, aparecían no sólo las tres provincias de la autonomía, sino también Navarra, a la que los independentistas vascos pretenden anexionar a un hipotético estado independiente. Desde el PP esperaban que se corrigiera esto, pero, en su lugar, se añadió también La Rioja. «Ni el mapa del tiempo quitó», ha lamentado Blanco.

Los «pepito grillo» de la sociedad vasca

San Gil ha calificado a las víctimas del terrorismo como los «pepito grillo» de la sociedad vasca que recuerda lo que ocurrió mientras se entregan más cesiones a los condenados etarras por delitos de sangres. «Los presos no colaboran con la Justicia, dicen que no se acuerdan quién les mandó matar», ha subrayado la vicepresidenta de NEOS, y ha aseverado que «en España, matar está resultando baratísimo».

«Un país que olvida a sus héroes es muy ingrato», ha lamentado San Gil, y ha instado a la sociedad a «hacer un ejercicio de generosidad y empatía». Porque, tal y como ha apuntado la ex concejal del PP perseguida por ETA, en España, no se hace «un recibimiento a un violador» y, sin embargo, a un criminal etarra con delitos de sangre «se le hacen homenajes».

Asimismo, Marimar Blanco ha arremetido contra lo que ha tildado de «desvergüenza del PSOE». La senadora popular ha dicho que los socialistas «se han arrodillado por lo mismo que pedía Herri Batasuna».

La política del PP ha apuntado que la «Ley de Memoria Democrática ha olvidado los años del azote terrorista». Y provoca, a ojos de la hermana de Miguel Ángel Blanco, que «los jóvenes no sepan el pasado de Bildu». De ahí la importancia de que se eduque, según la senadora, para evitar que los más pequeños puedan pensar que «hubo alguna justificación» en las acciones de ETA.

«A mí Marlaska me dijo que ETA es pasado», ha rememorado Blanco. «Y ahora el Gobierno hace 100 actos al año por la muerte de Franco, pero no podemos hablar de ETA», ha incidido. Todo ello, como ha detallado la representante popular, a pesar de que el último asesinato terrorista tuvo lugar en 2009 en España y en 2010 en Francia. «Los hijos del PNV están votando a Bildu porque no conocen su pasado», ha concluido Blanco.

La estudiante que encabeza S’ha Acabat! en Madrid, Patricia Conde, ha introducido el acto, e Ignacio Ferreras, miembro de la asociación, ha moderado las intervenciones de las dos ponentes en la cita que ha tenido lugar en el Colegio Mayor Universitario San Pablo, en Madrid.