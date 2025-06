El ‘faker a sueldo’ Alvise Pérez vuelve a borrarse de un pleno en Estrasburgo pese a cobrar 15.000 € al mes

La fiesta no acaba para el faker a sueldo Alvise Pérez. Este martes se celebró un nuevo pleno en Estrasburgo, pero el líder de Se Acabó La Fiesta prefirió, una vez más, no presentarse a cumplir con sus obligaciones como representante de los ciudadanos españoles en el Parlamento Europeo. Tal como muestra la imagen a las que ha tenido acceso OKDIARIO, Alvise no ha asistido a los plenos del martes y miércoles en los que se debatía el informe anual sobre el Estado de Derecho en la Unión Europea. Su escaño número 775 atestigua su ausencia.

La ausencia de Alvise en los plenos se ha convertido ya en una constante que contrasta con las promesas de regeneración política que abanderaba durante su campaña electoral. Mientras otros eurodiputados debaten y votan iniciativas que afectan directamente a los ciudadanos europeos, Pérez no da palo al agua en Bruselas pese a cobrar más de 15.000 euros al mes entre sueldo y dietas.

Sus propios compañeros de partido no ocultan ya su malestar por la actitud del eurodiputado. Fuentes cercanas confirman que «se le ve muy poco por Bruselas» y que tiene una particular predilección por eventos como «la Feria de Abril antes que trabajar». Esas son las prioridades reales de quien prometía ser el azote de la clase política corrupta.

Pero donde Alvise sí demuestra cierta actividad es en la puesta en escena. Según fuentes parlamentarias de Bruselas, «siempre que puede aprovecha cuando el hemiciclo se vacía para hacerse selfies simulando que trabaja». Una estrategia que le funciona muy bien entre sus seguidores.

Mientras otros eurodiputados trabajan en comisiones, presentan enmiendas y participan en los debates que configuran la legislación europea, Alvise parece haber encontrado en su escaño un cómodo chollo que le permite mantener su perfil mediático sin asumir las responsabilidades del cargo.