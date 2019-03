Una facción importante de la CUP se presentará a las generales del 28A para “desestabilizar España”

Lo harán junto a Pirates de Catalunya y Som Alternativa, la plataforma del ex podemita Albano Dante Fachín. Su decisión ha creado tensiones dentro la CUP.

A partir del 28 de abril, con toda probabilidad, el independentismo más radical se sentará en el Congreso de los Diputados. Junto a la izquierda abertzale representada por EH Bildu, en los asientos del grupo mixto de la nueva legislatura tendrán que dar cabida también a diputados miembros de otra formación que se declara anticonstitucional, anticapitalista, antisistema y que no cree en las instituciones: la CUP, los mismos que alientan actos violentos contra el PP, Ciudadanos o VOX en Cataluña.

Pese a que el partido que ha condicionado la gobernabilidad catalana durante los últimos años, como tal, haya decidido no presentarse a las generales, Poble Lliure, una de las facciones mas importantes de la organización, ha decidido si concurrir junto con Pirates de Catalunya y el partido del ex podemita Albano Dante Fachín bajo el mantra de ir al Congreso “para desestabilizar España”.

La decisión tomada por Poble Lliure responde principalmente a trasladar a las Cortes donde reside el poder legislativo de todos los españoles la misma estrategia que han seguido en Cataluña desde su irrupción en las instituciones: el bloqueo y la desestabilización. Con este paso, ademas, esperan radicalizar más a Unidas Podemos y crear nuevos movimientos en otras Comunidades Autónomas, con carácter rupturista, como lo son ellos o EH Bildu.

A la hora de decidir si se presentaban o no a estos comicios también ha pesado la oportunidad de tener un nuevo espacio desde el cual comunicarse y intentar romper España, como es el Congreso de los Diputados, con un sueldo pagado por todos los españoles. Es por eso, que a la espera de una configuración express de las candidaturas -algo que provocará cierto estrés en Poble Lliure y que de paso afectará a su relación global con la CUP, aseguran algunas fuentes- optarán por un perfil muy mediático para liderar la lista para el 28A. Según ha podido saber OKDIARIO, el ex diputado en el Parlament David Fernàndez, que amenazó a Rodrigo Rato durante una comisión del Parlament con una zapatilla y llamándole “gánster”, se perfila como cabeza de lista.

Su participación en las elecciones del 28 de abril preocupa sobretodo a Esquerra Republicana, a quienes las encuestas les daban hasta 16 diputados en los últimos días -el máximo histórico de la formación separatista-. La posibilidad de votar a estos cuperos les restará votos a ERC, según reconocen fuentes de la dirección de los republicanos, pero también a JXCat, que podría ver su representación peligrar.

Entre los cargos o ex cargos de la CUP que forman parte de Terra Lliure, entidad radicada en Valencia, están la actual portavoz de la CUP y ex diputada Mireia Boya o el ex diputado de la formación y gurú económico de los anticapitalistas Albert Botran.