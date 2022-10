La ex jefa de prensa de Aguirre al juez: «Es injusto y parcial pivotar sobre mí la caja ‘B’ del PP»

La ex jefa de prensa de Aguirre, Isabel Gallego, investigada en el caso Púnica, considera que su procesamiento es «injusto, parcial y discriminatorio» ya que no formó jamás parte del Partido Popular y sobre la que existieron numerosos cargos orgánicos con responsabilidad y supervisión de su gestión y conocimiento cabal de su labor. Gallego añade que a los que tenían responsabilidades de supervisión se les ha archivado el proceso. A la periodista se la acusa de la contratación de servicios de reputación on line por valor de 54.000 euros en tres años para Aguirre y González, a quienes el juez ha absuelto.

Gallego ha presentado un escrito en el Juzgado Central de Instrucción Nº 6 de Madrid en el que subraya el «trato desigual» que «juez y fiscales dan a los investigados en función de sus posiciones políticas y/o sociales y el rol de cada uno». El juez acusa a Gallego de haber permitido que

Alejandro de Pedro consiga “vender” a cargos del Partido Popular «estrategias para el posicionamiento en Internet de sus personas».

«No es intrascendente que se haga notar que en el año 2010, la encargada de la Secretaría de Comunicación era Lucía Figar y la de las redes sociales Isabel Díaz Ayuso. Así consta en la causa y en fuentes abiertas. Fueran quienes fueran las encargadas de aquellos menesteres, lo cierto es que no era Isabel Gallego. Como también es importante recordar que en aquellos comienzos de la década del 2010 la moda, tratándose de Internet, eran los blogs y que cada político tenía el suyo propio. Pero como dejamos claro, no los gestionaba Isabel Gallego, quien además no era político», dice en su escrito de defensa.

«Que Alejandro de Pedro tuviera o no relaciones personales y/o negociales previas con el PP, con Francisco Granados, Salvador Victoria, Borja Sarasola, Lucía Figar, Esperanza Aguirre, Ignacio González…. es algo que le era completamente ajeno a Isabel Gallego hasta que aquél le es presentado, tal y como ha declarado, por Borja Sarasola para que haga en Internet los trabajos que ella había reclamado», continúa.

«No es Isabel Gallego quien propone a Alejandro de Pedro, sino que le llega “impuesto” tras ser recomendado por Borja Sarasola. La petición partía de la necesidad de abordar la comunicación en Internet, que nacía entonces, y que para ello se llevase adelante un trabajo de clipping y posicionamiento on line de la Comunidad de Madrid. Dentro de éste se llevaría a cabo el seguimiento del Presidente de la CAM, que primero fue Esperanza Aguirre y después de su dimisión, Ignacio González».

El juez de la Audiencia Nacional (AN) Manuel García Castellón ha acordado levantar las imputaciones que pesaban sobre la ex presidenta madrileña Esperanza Aguirre y su sucesor Ignacio González por la presunta existencia de una ‘caja b’ en el PP de Madrid, con la que se habrían financiado parcialmente las elecciones de 2007, 2008 y 2011, unas supuestas corruptelas por las que sí ha procesado al ex consejero Francisco Granados y el ex gerente del PP de Madrid Beltrán Gutiérrez, a los que deja como máximos responsables de la presunta trama, así como a Alejandro de Pedro, Borja Sarasola, Diego Mora, Francisco Lobo, Isabel Gallego, José Martínez Nicolás y las empresas EICO Reputación Management y Madiva Editorial y Publicidad.