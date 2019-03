La ex escolta de Rita Barberá: “Sufro acoso por ser mujer y haber trabajado para el PP”

Arianne García es la única mujer de su unidad y asegura que sus compañeros “consideran que no está a la altura por el simple hecho de ser mujer”. Explica que desde que llegó Joan Ribó (Compromis) sufre un acoso machista que se ha incentivado por haber trabajado con Rita Barberá (PP).

Arianne García Ramón es agente de Policía Local en el Ayuntamiento de Valencia. Número de placa 24.211. Acumula casi tres décadas de servicio en el cuerpo y durante la mitad de su carrera se ha dedicado, en exclusiva, a proteger a la ex alcaldesa de valencia Rita Barberá, fallecida en 2016.

En una entrevista realizada para OKDIARIO, la agente García Ramón denuncia que sufre “un acoso brutal por ser mujer y haber trabajado para el Partido Popular” tras la llegada a la alcaldía de Joan Ribó (Compromís).

Ribó relevó a Rita Barberá en junio de 2015. A partir de ese momento la ex escolta comenzó a sufrir ‘bullying’ por parte de los mandos superiores que acababan de ser nombrados por el nuevo gobierno. En Valencia, asegura, “la policía está muy politizada”. “Todo el que haya estado relacionado con Rita, está señalado por el nuevo gobierno y es aportada”, afirma.

“Me relegaron a un sitio donde no tenía visibilidad, muy distinto al que yo había solicitado. El nuevo Gobierno no quería verme por el Ayuntamiento y me mandó a otro más alejado (de la ciudad) durante el tiempo en el que estuvo el jefe de la Policía Local que fue nombrado por Rita. Pero una vez que cambian a este superior por otro designado por el partido (Compromís), es entonces cuando empeora mi situación y me volvieron a cambiar de destino”. Cuando la agente Garcia Ramón pedía una explicación, recibía siempre la misma respuesta: “Son órdenes de arriba”.

“Ser mujer y policía no es fácil”

Al factor ideológico se suma otro por el que lleva años luchando. Cuando llegó hace quince años al equipo de guardaespaldas de la ex alcadesa, tras superar unas duras pruebas de acceso, sus compañeros -todos ellos hombres- no la recibieron precisamente con los brazos abiertos. “Tenían recelo y no me tomaban en serio”. Pese a todas las dificultades a las que tuvo que enfrentarse, García Ramón consiguió superar todas las barreras que se encontró en el camino. Se convirtió en la única mujer del equipo de escoltas de Rita Barberá y superó a sus compañeros al permanecer más años en el equipo que velaba por la seguridad de la ex dirigente popular.

Ahora vuelve a sufrir este acoso. Pero incentivado: “Además de ser mujer he trabajado con el PP”

Arianne es la única mujer de su unidad y asegura que sus compañeros “consideran que no está a la altura por el simple hecho de ser mujer”. Explica que durante el mandato de Joan Ribó está sufriendo un acoso machista: “El inspector procura dirigirme la palabra lo menos posible, me ningunea e incluso cuando emite ordenes o da instrucciones de las que yo como oficial tengo que ser conocedora, lo hace indirectamente a través del agente compañero mío, de patrulla, a pesar de que yo esté presente”. Incluso ha llegado a oír cómo otros compañeros han comentado, con discreción, “cómo se pasan con ella por ser mujer”.

“¿Qué hubiese pasado si este acoso laboral hubiese ocurrido en un partido de derechas por ser una profesional que ha trabajado anteriormente con la oposición? El asunto hubiese explotado” reflexiona para OKDIARIO la agente García Ramón.

Esta agente quiere dejar constancia de la situación a la que se enfrenta y para ello ha dejado un escrito ante la Comisión de Igualdad de Valencia que deberá deliberar en los próximos días.