Jordi Évole ha presentado ante la prensa en el Festival de San Sebastián su polémico documental No me llame Ternera, centrado en la entrevista al que fuese número uno de ETA durante una de sus etapas más sangrientas y que ha soliviantado a las víctimas y a la Guardia Civil. Évole ha calificado a Ternera como «un militante fanático», evitando en todo momento utilizar la palabra terrorista. Además, dice sentirse «decepcionado» con la posición de Ternera en el metraje: «Lamento que no fuese más conciliador».

Évole y su número dos en la productora de No me llame Ternera, Màrius Sánchez, han ofrecido una rueda de prensa de cuarenta minutos en la que han evitado en todo momento calificar de «terrorista» a Josu Ternera, al que tampoco llama por el apodo que usaba en ETA cuando asesinaba, sino por su nombre real: Josu Urrutikoetxea.

Durante la rueda de prensa, tanto Évole como su compañero han calificado a Josu Ternera como «militante» y «militante fanático de ETA», incluso cuando un periodista presente les ha preguntado «¿por qué no le llaman terrorista o criminal?».

«No entrar en calificaciones»

«No nos corresponde entrar en esas calificaciones», ha dicho sin decir la palabra terrorista. «Si cualquier otro militante se siente ofendido, le pido disculpas», ha puntualizado Évole, en una rueda de prensa en la que estaba presente OKDIARIO pero no se le ha permitido realizar pregunta alguna.

Évole ha evitado en todo momento calificar la actividad de ETA o del propio Josu Ternera, salvo en una única mención en la que habla de la «banda terrorista».

«Es un tema espinoso, lo cojas por donde lo cojas te puedes pinchar», ha asegurado. «Estamos relativamente acostumbrados a que algunas entrevistas generen ruido, y estamos acostumbrados a conceptos como blanquear, con el que no nos sentimos cómodos. Nunca nos habíamos imaginado la carta (de las víctimas)», ha explicado su colaborador, Màrius Sánchez.

Sánchez ha justificado durante su intervención que la actividad de Ternera al frente de ETA es la de «un militante, porque su razonamiento no viene marcado por lo que él crea, sino por unas directrices muy estrictas marcadas por ETA». Además, ha destacado que «condena el asesinato de Miguel Ángel Blanco». «Ese debería ser el titular», ha puntualizado.

Según Évole, la idea del documental «empieza a fraguarse en 2020, un año antes del aniversario del fin de la violencia etarra. Empezamos a investigar para hacer un documental de qué ocurrió en esas negociaciones». La entrevista a Ternera, asegura, se realizó en mayo de 2022.

«ETA por encima de todo»

Preguntado Évole por su opinión personal acerca de Ternera, ha asegurado que «no puedo tener una opinión de una persona que no conozco. Creo que por encima de todo Josu es un militante, que pone la organización por encima de todo».

Ha asegurado, además, que «el contenido nos decepcionó, hubiésemos querido un lenguaje más conciliador. Palabras más amables, Ternera hablaba más para dentro que para fuera, para los presos que cumplen condena, para la militancia… y eso anula la posibilidad de que haya un discurso más conciliador. No quería hacer una enmienda a la totalidad. En la izquierda abertzale ha habido una cierta cobardía al decir todo lo que se piensa para no acabar siendo un disidente», ha señalado.

«No sé hasta qué punto podía renegar de su pasado. Pero él relata lo que se vivió con Yoyes, con la que tuvo amistad, y cuando empezó el relato pensé que cuando llegase el momento de hablar de su asesinato habría un punto de asunción de responsabilidad o arrepentimiento. No fue así. Dijo que fue una decisión de la organización. Para dar una imagen de que no era fácil salir de ETA, asesinaron a Yoyes. Ahí ya vi que no habría mucho movimiento», ha explicado Évole.

Además, ha sostenido que «el interés periodístico de una entrevista con un líder terrorista es indiscutible. Ninguna facultad de periodismo diría lo contrario».

«El punto de vista de ETA»

«Es la primera vez que un dirigente de ETA concede una entrevista a una televisión española. No sabíamos que iba a ir a Netflix. Queríamos tener el punto de vista que jamás habíamos tenido. Es interesante conocer el punto de vista de ETA», ha añadido Évole.

Sobre las palabras del propio Ternera, en las que critica en parte el documental, Évole asegura que «menos mal que no le ha gustado, si no qué hubiesen dicho. Yo respeto su opinión, por lo menos lo ha visto. Ha dicho que no es lo que esperaba, es su opinión y me parece bien que la exprese».

Además, niega que el documental blanquee la figura de Ternera, como han denunciado desde las víctimas hasta los guardias civiles. «Se equivocan al utilizar el verbo, entrevistar no es blanquear. Preguntar no es blanquear, creemos que nos conocen muy poco si creen que le blanqueamos. No tenemos simpatía, no somos periodistas afines», ha afirmado en su rueda de prensa en el Festival de San Sebastián.