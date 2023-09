La Guardia Civil se planta contra el documental de Évole a Josu Ternera: «¡No al blanqueo de ETA!»

Las palabras que el que fuese número uno de ETA, Josu Ternera, dedica a la Guardia Civil en el documental de Jordi Évole que le blanquea han soliviantado a los agentes del cuerpo. Ternera se mofa de que los que murieron asesinados por los tiros y las bombas de ETA cumplían su función, el «todo por la patria». Y, ante ello, guardias civiles se han plantado contra el documental: «¡No al blanqueo de ETA!».

«Miserable». Así califican desde la Asociación Unificada de la Guardia Civil las declaraciones que Ternera realiza ante las cámaras del documental No me llame Ternera. En ellas insinúa que algunas víctimas civiles debieron ser evitadas, pero no las de los guardias civiles asesinados. El colectivo que más pagó en sus carnes la violencia etarra.

«Desde AUGC no vamos a apoyar el blanqueo sobre ti ni a ETA en su conjunto. Fuiste uno de los dirigentes más sanguinarios de la banda y por ello te enfrentas en España a una petición de 2.354 años de cárcel. Debes ser juzgado por el atentado contra la casa cuartel de la Guardia Civil en Zaragoza en diciembre de 1987, que causó 11 muertes, cinco de ellos menores de edad y 36 heridos», le recuerdan los guardias civiles. «Debes ser juzgado», le apuntan.

También desde otras asociaciones y plataformas de la Guardia Civil, como JUCIL, han mostrado su repulsa ante el documental y las palabras de Ternera. «Ejemplo de miseria moral y cobardía típico de la escoria etarra y quiénes los blanquean. Siempre con las víctimas y frente al terror», puntualizan. «Nuestros caídos son eternos porque viven en nuestra memoria», señalan.

Desde la Asociación Española de la Guardia Civil (AEGC) también han reaccionado al documental de Évole y han querido contestar a las palabras de Ternera: «Sí sabíamos cuál era nuestra función: defender el Estado de Derecho y la democracia española. Josu Ternera, asesino etarra, también debería saber que su terror se pena con prisión».

«Era su función»

El documental, que se estrenó ante la prensa este viernes en el Festival de San Sebastián, repasa algunos de los atentados más sanguinarios en los que este terrorista dejó su huella. Habla también de esos atentados contra guardias civiles. Ternera se mofa de ellos y justifica sus asesinatos asegurando que «ya se sabe cuál era su función, era salvar la patria, todo por la patria».

Durante la entrevista que se incluye en el metraje, Ternera justifica estos asesinatos argumentando que el de guardia civil «es un trabajo voluntario» y los agentes «pueden ser objetivo de la organización», como el resto de miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. «ETA actúa en consecuencia con el análisis político que ellos hacen», agrega al respecto.

En el mismo film, que podrá verse en Netflix, asegura que «el propósito de ETA en absoluto era hacer terrorismo, sino provocar daños», y habla de «error de cálculo o de apreciación», al referirse al atentado de Hipercor, en el que ETA mató a 21 personas e hirió a otras 45.

Según Ternera, la culpa de este brutal atentado la tuvo el Gobierno de Felipe González: «ETA le dio confianza a un Gobierno, un Estado, cuya función es la de proteger a sus ciudadanos y dando dos avisos para que se desalojase, no lo desalojaron, hasta tal punto que el Estado fue condenado subsidiariamente por eso, porque su función es la de proteger a la sociedad».