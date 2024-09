Ester Muñoz (PP), artífice del desbloqueo de la ley ELA: «Muchos enfermos pidieron la eutanasia»

Ester Muñoz de la Iglesia (1985, León), vicesecretaria nacional de Sanidad y Educación del PP y diputada por León en el Congreso, se va afianzando como uno de los puntales de la dirección de Alberto Núñez Feijóo a base de trabajo y resultados. Como ha quedado demostrado con su entrega en el desbloqueo de la Ley ELA, una iniciativa que el PSOE y sus socios han paralizado varios años. Este retraso por culpa de la izquierda ha condenado a mucho pacientes a «suicidarse», lamenta la dirigente popular, que analiza en esta entrevista el hito cosechado y otros frentes de máxima actualidad, como el plan de Moncloa de censura a la prensa o la crisis migratoria, en la que califica a Pedro Sánchez de «inhumano» e «irresponsable».

PREGUNTA.- ¿Qué mensaje transmite a los pacientes de esclerosis lateral amiotrófica (ELA) que han estado tanto tiempo esperando esta ley?

RESPUESTA.- Primero, de agradecimiento y de enhorabuena a todos ellos, porque yo creo que si hay alguien que ha salido vencedor en esta negociación o en esta ley ELA han sido precisamente los pacientes que llevan mucho tiempo reivindicando esta ley, sus familias… La sociedad española ha dado un gran empujón a todos los políticos para que hagamos realidad algo que era muy necesario y urgente. Y por tanto, hoy es un día de alegría y de enhorabuena para todos ellos.

P.- ¿Por qué ha retrasado tanto el Partido Socialista la aprobación de este texto? El primero entró en el año 2022.

R.- Sí. Llevamos para más de dos años y medio en el que han estado retrasando primero aquella proposición de ley que presentó Ciudadanos en la pasada legislatura y luego la que presentamos el Partido Popular en diciembre. Se aprobó su toma en consideración en marzo y hasta ahora han ido ampliando el plazo de enmiendas.

P.- ¿Por qué? ¿El motivo?

R.- Pues creo que hay que preguntárselo al Partido Socialista. Yo de lo que me congratulo es de que el Gobierno haya cambiado su postura. El acuerdo ha sido posible cuando el PSOE ha cambiado su posición. No querían dotar económicamente esta ley, no querían dotar de esos cuidados y expertos durante 24 horas, tan importante para este tipo de pacientes con ese tipo de dependencia. O ese 33% como mínimo de declaración de dependencia automático en el diagnóstico… La presión social ha sido muy importante. Todos los medios de comunicación habéis estado tratando el tema de la ELA, la presión que han hecho los propios pacientes, esas campañas publicitarias que han hecho, que han llegado a que todo el mundo…

También creo que ha influido el hecho de que el Gobierno no cuenta con una mayoría parlamentaria, pierde la mayoría de las votaciones importantes y, de alguna manera, necesitaba tener algo positivo que poder vender. La gran aportación del Gobierno de Sánchez en esta legislatura ha sido borrar unos delitos a unos delincuentes. Necesitaban algo positivo con lo que poder salir a la calle.

P.- ¿Qué le han transmitido los pacientes tras conocer el desbloqueo de la ley?

R.- Esperanza e ilusión. Y la tristeza de ver a tantos compañeros que se han quedado por el camino. Yo quiero recordar que en estos tres años, hasta que hemos llegado a este inicio de tramitación, pues ha habido mucha gente que se ha quedado por el camino luchando, ha habido mucha gente que ha pedido la eutanasia, ha pedido suicidarse porque la alternativa era arruinar a su familia. Es que es muy duro que tengas que decidir acabar con tu vida, porque si no, arruinas a tu familia. Y entonces hoy están muy esperanzados, muy ilusionados. Por ejemplo, estaba con Esther, una tocaya mía, una chica joven que entre 40 y 50 años con ELA, y lloraba y me decía «Hoy me acuerdo de tantos compañeros que se han quedado». Eran unas lágrimas de emoción por lo conseguido, pero también de tristeza por todos los que no están.

P.- ¿Qué papel ha jugado la ministra de Sanidad en todo este asunto? ¿Se ha implicado? ¿Ha hablado con los con los pacientes?

R.- No sé qué tipo de llamadas ha hecho ella con las asociaciones. Desde luego en las negociaciones que hemos hecho los grupos, la ministra de Sanidad no ha estado, no ha intervenido absolutamente nada. Ningún ministro. Ha sido una cuestión parlamentaria.

P.- Le decía lo de la ministra, la señora Mónica García, porque ella es del partido Sumar…

R.- La ley ha salido porque el Gobierno ha cambiado de postura y ha aceptado las reivindicaciones de nuestras proposiciones de ley, que eran las que pedían los pacientes. Y en cuanto a Sumar, quiero recordar que tienen un miembro en la Mesa del Parlamento que es Pisarello, que ha estado votando a favor de retrasar las enmiendas y por tanto, de retrasar la tramitación de la ley. Esa es la aportación que ha tenido Sumar. Por lo tanto, me alegro de que junto al PSOE hayan cambiado de postura y hayan permitido que las Cortes puedan tramitar esta ley.

P.- El texto habla también de dar formación a los sanitarios, pero faltan sanitarios, faltan médicos, faltan enfermeros. La ministra está diciendo que esto es una competencia autonómica. ¿Qué cree que hay que hacer para paliar esta situación? ¿Qué tiene que hacer el Ministerio de Sanidad para que haya más médicos?

R.- Hay que formar a los sanitarios para estos pacientes de ELA, fundamentalmente a sus cuidadores, a profesionales sociosanitarios, porque al final, en el momento en el que se te diagnostica, tú ya pasas a la fase de dependencia y no tanto a la sanitaria, aunque tengas momentos en los que vas a un centro de salud o a un hospital.

Ester Muñoz con pacientes de ELA en el Congreso.

Y, en cuanto a la falta de profesionales, sí, la ministra no para de repetir que la falta de profesionales es una cuestión que es competencia de las comunidades autónomas, pero no es cierto. La competencia de las comunidades es gestionar los recursos humanos, pero la obligación de proveer de recursos humanos a las comunidades autónomas es del Ministerio, que tiene la Ley de formación y de organización de los profesionales públicos de la Sanidad. Es la ministra quien tiene la capacidad de mover la nota de corte del MIR. Es la ministra la que tiene la capacidad de resolver las cuestiones de formación de los MIR en los centros de salud para que haya más médicos de atención primaria. El Estatuto marco es competencia de la ministra. La ministra puede hacer muchas cosas, se lo hemos dicho, como homologar títulos de gente que lleva muchos años aquí en España y que tienen títulos de medicina de otros países y no se los homologan.

P.- Además de guarderías gratis de 0 a 3 años, ¿qué otras medidas contempla la ley de conciliación que el PP va a traer aquí a las Cortes en breve?

R.- Hay muchas medidas que estamos acabando de perfilar y que presentará mi compañera Ana Alós. La conciliación es una de las grandes faltas que tenemos ahora mismo en el Estado del Bienestar y es importante que el Partido Popular ponga el foco en una realidad diaria para tantos miles y millones de españoles, no solamente aquellos que tienen hijos y necesitan conciliar. También hay muchas personas que tienen a sus padres a su cargo y que están cuidando a gente dependiente.

Yo te hablo de la medida de guarderias gratios de 0 a 3 años porque me compete. La idea es facilitar y dar equidad, es decir, que no sólamente aquellos que se puedan permitir pagar una guardería puedan hacerlo, sino que todos los niños españoles puedan ir a una guardería con formadores especiales.

Vuelta al cole

P.- Estamos hablando de educación. ¿Qué valoración hace de la vuelta al cole en España, de la vuelta al cole de este Gobierno?

R.- Esta vuelta al cole es la más cara de la democracia. Llevar al cole a tus hijos es 45 euros más caro que el año pasado. De media, se tiene que desembolsar por cada hijo unos 500 euros. Imagínate tener dos hijos o tres hijos, o ser mileurista, lo que eso supone. Llevamos alertando de esto durante años. Hemos hecho varias propuestas, como el cheque escolar de 200 euros. También aumentar las partidas que desde el Gobierno de España se dan a las comunidades autónomas para bonificar a la gente que que tiene hijos, etcétera. Pero el Gobierno no hace nada. Una vuelta al cole, dura.

P.- En la universidad, en este caso en la Complutense, la esposa de Pedro Sánchez, imputada, va a seguir impartiendo un máster. ¿Qué le parece?

R.- Que esta señora pueda dar clases en una universidad es algo que tiene que avalar la universidad, y la calidad que quiere dar a los alumnos. Ahí no me meto. Lo que me parece preocupante es que para conseguir todo ese tipo de cosas haya reuniones en Moncloa en las que aparece Pedro Sánchez. Con independencia de si es delito o no, me parece una falta de ética y de moral espectacular usar la figura de tu marido, que es el presidente del Gobierno, para poder tener negocios o hacer cosas que para el común de los mortales es imposible.

La censura de Sánchez

P.- La vuelta a clase del sanchismo ha sido un «plan de censura previa», como le ha llamado el PP. ¿Qué le parece este plan?

R.- Sánchez está en un modo de autodefensa continuo. No hay día en el que no tengamos informaciones nuevas de corrupción, ya sea en su gobierno, con Koldo, con Tito, con Ábalos, con todo lo que había en Transportes… como con las informaciones que conocemos de su hermano… Él se ha bunkerizado y está en una suerte de defensa que consiste en atacar al contrario. Es ese principio de transposición de la propaganda tan antiguo, que es atacar a los demás con lo que yo hago para que parezca que lo hacen ellos y no yo. Primero atacó a los jueces. Y le faltaba, pues, atacar a todos los periodistas que libremente investigáis e informáis a la ciudadanía.

Ningún gobierno de España ha llegado nunca a tanto. Nunca un gobierno había llegado tan lejos en la censura a los medios de comunicación. Ellos deciden quién es medio y pseudo-medio. Ellos deciden lo que es un bulo y lo que no. Ellos deciden qué está bien y qué está mal. Y a mí me parecen unos tics autoritarios muy graves, fruto de esa defensa continua y de supervivencia en la que está instalado Pedro Sánchez.

P.- ¿Qué respuesta va a dar el Partido Popular a este plan del Gobierno de controlar a la prensa crítica?

R.- Hemos dicho que, desde luego, no cuenten con nosotros para establecer una censura en España. Por supuesto, estaremos alineados con lo que diga la Unión Europea en este sentido y vamos a presentar nuestro propio plan para garantizar algo que me parece básico en una democracia, que es la libertad de prensa. A todos nos han dicho cosas que no nos gustan. Hemos tenido un montón de compañeros que han tenido grandes investigaciones jurídicas y periodísticas que luego se han quedado en nada. Hay varios ejemplos. Me estoy acordando de Camps, pero eso no quiere decir que nadie tenga que atacar a la prensa libre, que es fundamental en una democracia.

Inmigración ilegal masiva

P.- Otra cuestión de máxima actualidad es la crisis migratoria. ¿Cómo ve aquí la actuación del Gobierno?

R.- No ha habido ninguna actuación. O sea, la situación en la que estamos ahora es la consecuencia de haber estado durante años sin ningún tipo de política migratoria. Es decir, ahora, cuando tenemos aquí el problema, cuando tenemos miles de niños en Canarias, cuando no paran de llegar cayucos, la única solución que da el Gobierno es repartir a esta gente por toda la Península. Qué inhumano es traer a una persona a la península, soltarla en el aeropuerto de Barajas sin papeles, sin que pueda trabajar, sin un lugar para vivir… La solución es ver cuál es el origen del problema y atajar el origen del problema. Estamos viendo como otros países europeos gobernados por socialistas están tomando medidas. Medidas que hemos propuesto desde el Partido Popular y que han causado que el Gobierno nos llame fascistas y franquistas. Medidas como las que ha propuesto el canciller alemán, el primer ministro británico, que son socialistas y allí nadie les está llamando racistas ni xenófobos, mientras aquí el Gobierno de España lo que quiere es no hacer nada y repartir el problema.

Necesitamos una alerta nacional de inmigración, pedir ayuda a Frontex. Lo que no ayuda desde luego es ir a países de África a decir que vamos a regularizar más gente en plena ola migratoria. Ni dejar a Canarias a su suerte, como ha hecho el presidente del Gobierno con el presidente canario Clavijo. El presidente Feijóo se fue allí y se trajo un pacto de Estado. Sánchez se fue de vacaciones. Son dos modelos de hacer política.

P.- El señor Feijóo ha valorado positivamente las políticas de la señora Meloni para rebajar la inmigración irregular. ¿Qué diferencia hay entre la actuación del Gobierno de Italia y la que está teniendo el de España?

R.- Italia se ha puesto de la mano también de la Unión Europea y ha decidido hacer una política seria y rigurosa en su territorio sobre inmigración. Y a la vista está que ha conseguido reducir drásticamente la llegada de inmigrantes irregulares a sus costas. Por contra, en España este verano estamos teniendo un pico de inmigración irregular muy alto, del más alto de los últimos años. Feijóo, lo que está haciendo, es liderar lo que debería estar haciendo Pedro Sánchez. Se ha ido a Grecia, a Italia a ver a Meloni, gente que está haciendo cosas de la mano de la Unión Europea y que está consiguiendo resultados. Al presidente del PP le ha correspondido hacer algo que no se había hecho nunca, que es liderar lo que debería hacer el presidente del Gobierno. Lo que no hace Sánchez lo está haciendo Feijóo por responsabilidad con su país.

Somos una sociedad abierta. España no es una sociedad racista y sólo hay que verlo en comparación con otros países. Una cosa es la inmigración regular, y otra, la irregular. La única medida que tiene el Gobierno es que según van llegando inmigrantes irregulares Canarias o a otras islas, los reparte por el territorio. Mi pregunta es: ¿hasta cuándo? En África hay unos 1.400 millones de habitantes. ¿Hasta cuándo vamos a poder recibir a todas estas personas? Es tan irresponsable con los propios inmigrantes lo que hace Pedro Sánchez…

P.- El Gobierno de España ha perdido ya 35 votaciones en el Congreso. ¿Cree que va a perder muchas más en lo que resta de mandato?

R.- El Gobierno lleva desde el día de las elecciones vendiendo una mayoría progresista que no existe. Lo que ha habido es una compraventa por una investidura. Yo te doy una amnistía de tus delitos y a cambio tú me das una investidura. No hay más. Se ha demostrado cada martes y miércoles cuando se vota. Esa mayoría de progreso es una ficción, es mentira. Y el Gobierno está instalado en resistir. Resistir sin gobernar y sin legislar. Ya vamos para dos años de legislatura y no tienen Presupuestos generales, ni tienen planteado probablemente sacar los nuevos. De hecho, el Gobierno dice claramente que se puede gobernar sin Presupuestos generales. Hombre, son la ley más importante del Estado. Es de una irresponsabilidad manifiesta. Pero Sánchez está decidido a resistir, a bunkerizarse. Creo que, además, todos sus casos de corrupción le hacen querer atornillarse todavía más al sillón, porque entiende que puede usar a todas las instituciones del Estado para defenderse, a él, a su mujer, a su hermano y a su Gobierno.

P.- Y la última pregunta, como diputada por León. El presidente Mañueco se ha comprometido a que Burgos y León tengan un Grado de Medicina «cuanto antes!. ¿Será el próximo curso?

R.-No lo sé, porque esto primero tiene que consensuarse con los rectores de las cuatro universidades que hay en Castilla y León y por tanto, lo que ha dicho el presidente Mañueco es que él se va a poner al frente de ese diálogo para que pueda ser posible. Con independencia de si es el año que viene o el siguiente, lo importante es que está la esperanza de que pueda ser posible y que sea real. Y es una de las reivindicaciones que lleva teniendo León durante muchos años. Que el presidente Mañueco decida ponerse al frente -porque es una decisión de los Consejos de Rectores de las universidades- es una noticia muy positiva, que dice mucho del compromiso que tiene el presidente Mañueco con León.

